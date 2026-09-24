باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس فدراسیون روئینگ، پس از کسب دو مدال طلا و یک مدال نقره توسط ملی‌پوشان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، ضمن تبریک این موفقیت به مردم ایران اظهار کرد: امروز دختران قهرمان روئینگ ایران تاریخ‌سازی کردند و برای نخستین بار توانستند دو مدال طلا و یک مدال نقره در بازی‌های آسیایی کسب کنند.



وی گفت: در رقابت تک‌نفره سبک‌وزن، فاطمه مجلل موفق شد مدال طلا را به دست بیاورد و رکورد برتر بخش سبک‌وزن بانوان را نیز به ثبت برساند. همچنین تیم دو نفره سبک‌وزن بانوان ایران به مدال طلا رسید و تیم چهار نفره سنگین‌وزن بانوان نیز موفق به کسب مدال نقره شد.



رئیس فدراسیون روئینگ خاطرنشان کرد: این مدال‌ها را به تمام ملت ایران و همچنین شهدایی که در یک سال اخیر جان خود را برای کشورمان فدا کردند، تقدیم می‌کنم.



وی گفت: از تمامی مسئولانی که در این مسیر زحمت کشیدند، به‌ویژه مقام عالی وزارت ورزش و جوانان، تشکر می‌کنم. با تصمیم وزارت ورزش، فدراسیون روئینگ از بدنه فدراسیون قایقرانی جدا و مستقل شد و پس از آغاز فعالیت مستقل فدراسیون، برنامه‌ریزی و برگزاری اردوها را با جدیت دنبال کردیم.



شادی افزود: ورزشکاران ما، به‌ویژه دختران روئینگ، در دو سال اخیر سختی‌های زیادی را تحمل کردند. آن‌ها در سرمای زمستان، یخبندان و گرمای تابستان تمرین کردند و برای رسیدن به این موفقیت زحمات زیادی کشیدند. اگر آن روزها اشک سختی تمرینات را ریختند، امروز اشک شوق و شادی موفقیت و مدال‌آوری را ریختند.



وی ادامه داد: این موفقیت را به همه بانوان کشور عزیزمان ایران تبریک می‌گویم و امیدوارم در ادامه رقابت‌ها نیز بتوانیم در ماده‌های باقی‌مانده، از جمله دو نفره سنگین‌وزن بانوان، تک‌نفره سنگین‌وزن بانوان، تک‌نفره سبک‌وزن مردان و دو نفره تک‌پاروی بانوان، بار دیگر برای ایران مدال‌آوری کنیم.



محسن شادی اظهار کرد: امیدواریم در ادامه بتوانیم سه مدال دیگر نیز کسب کنیم و بار دیگر برای پرچم ایران و کشور عزیزمان افتخارآفرینی کنیم. شعار ما همیشه ورزش قوی برای ایران قوی است.