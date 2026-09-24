رئیس فدراسیون روئینگ گفت: دختران ایران با کسب دو مدال طلا و یک نقره در بازی‌های آسیایی ناگویا تاریخ‌سازی کردند و امیدواریم سه مدال دیگر نیز به دست آوریم.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس فدراسیون روئینگ، پس از کسب دو مدال طلا و یک مدال نقره توسط ملی‌پوشان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، ضمن تبریک این موفقیت به مردم ایران اظهار کرد: امروز دختران قهرمان روئینگ ایران تاریخ‌سازی کردند و برای نخستین بار توانستند دو مدال طلا و یک مدال نقره در بازی‌های آسیایی کسب کنند.

وی گفت: در رقابت تک‌نفره سبک‌وزن، فاطمه مجلل موفق شد مدال طلا را به دست بیاورد و رکورد برتر بخش سبک‌وزن بانوان را نیز به ثبت برساند. همچنین تیم دو نفره سبک‌وزن بانوان ایران به مدال طلا رسید و تیم چهار نفره سنگین‌وزن بانوان نیز موفق به کسب مدال نقره شد.

رئیس فدراسیون روئینگ خاطرنشان کرد: این مدال‌ها را به تمام ملت ایران و همچنین شهدایی که در یک سال اخیر جان خود را برای کشورمان فدا کردند، تقدیم می‌کنم.

وی گفت: از تمامی مسئولانی که در این مسیر زحمت کشیدند، به‌ویژه مقام عالی وزارت ورزش و جوانان، تشکر می‌کنم. با تصمیم وزارت ورزش، فدراسیون روئینگ از بدنه فدراسیون قایقرانی جدا و مستقل شد و پس از آغاز فعالیت مستقل فدراسیون، برنامه‌ریزی و برگزاری اردوها را با جدیت دنبال کردیم.

شادی افزود: ورزشکاران ما، به‌ویژه دختران روئینگ، در دو سال اخیر سختی‌های زیادی را تحمل کردند. آن‌ها در سرمای زمستان، یخبندان و گرمای تابستان تمرین کردند و برای رسیدن به این موفقیت زحمات زیادی کشیدند. اگر آن روزها اشک سختی تمرینات را ریختند، امروز اشک شوق و شادی موفقیت و مدال‌آوری را ریختند.

وی ادامه داد: این موفقیت را به همه بانوان کشور عزیزمان ایران تبریک می‌گویم و امیدوارم در ادامه رقابت‌ها نیز بتوانیم در ماده‌های باقی‌مانده، از جمله دو نفره سنگین‌وزن بانوان، تک‌نفره سنگین‌وزن بانوان، تک‌نفره سبک‌وزن مردان و دو نفره تک‌پاروی بانوان، بار دیگر برای ایران مدال‌آوری کنیم.

محسن شادی اظهار کرد: امیدواریم در ادامه بتوانیم سه مدال دیگر نیز کسب کنیم و بار دیگر برای پرچم ایران و کشور عزیزمان افتخارآفرینی کنیم. شعار ما همیشه ورزش قوی برای ایران قوی است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: روئینگ ، محسن شادی
خبرهای مرتبط
مربيگري گانيو در المپيک برزيل بزرگترين اشتباه است!
شادي: کاهش وزن برايم مشکل است
سرپرست فدراسیون روئینگ:
حافظان امنیت کشور جواب دندان شکنی را به رژیم غاصب صهیونیستی دادند + فیلم
شادی: برای جلوگیری از حواشی، فعالیت ورزشکاران در فضای مجازی محدود است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شکست پرسپولیس مقابل چادرملو در دیدار تدارکاتی
پاداش دو و نیم میلیارد تومانی کمیته ملی المپیک به دختر دونده ایران
کارگرپور و قویدل از کسب مدال کایاک میکس بازماندند
قویدل و کارگرپور به فینال کایاک ۵۰۰ متر رسیدند
۳ بانوی تفنگ ایران از صعود به فینال سه وضعیت ناکام بودند
شانس با علی آقامیرزایی یار نبود
تیم کانوی ایران به مدال نرسید
الناز شفیعیان پنجم شد
نوشاد عالمیان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد
گلشنی و عاشق‌زاده رکورد زدند
آخرین اخبار
سهرابیان: شرمنده مردم هستم؛ کوتاهی نکردیم
دختران کبدی ایران نقره‌ای شدند
عدم شادابی ملی پوشان مقابل ازبکستان مشهود بود/ زنگ خطر فوتبال به صدا در آمد
همه تقصیر‌ها را نباید گردن حسین عبدی بیاندازیم/ فوتبال ما نواقص زیادی دارد
حریف نپالی حرفی مقابل رستم پور نداشت
پاداش دو و نیم میلیارد تومانی کمیته ملی المپیک به دختر دونده ایران
نوشاد عالمیان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد
گلشنی و عاشق‌زاده رکورد زدند
پرونده شمشیربازی ایران بسته شد
کارگرپور و قویدل از کسب مدال کایاک میکس بازماندند
تیم کانوی ایران به مدال نرسید
شانس با علی آقامیرزایی یار نبود
الناز شفیعیان پنجم شد
۳ بانوی تفنگ ایران از صعود به فینال سه وضعیت ناکام بودند
قویدل و کارگرپور به فینال کایاک ۵۰۰ متر رسیدند
شکست پرسپولیس مقابل چادرملو در دیدار تدارکاتی
پایان کار شناگران با ششمی مطاعی
تفتیان به فینال ۱۰۰ متر نرسید
زارعی به فینال ۴۰۰ متر بازی‌های آسیایی صعود کرد
دست شه‌بخش به مدال بوکس نرسید
صعود مقتدرانه تیم ملی کبدی بانوان ایران به فینال
ملی‌پوشان کبدی ایران حریف هند در فینال شدند
بسکتبال سه نفره ایران مدال برنزی شد
مهدی الفتی در پرش خرک مدال نقره گرفت
قویدل و آقامیرزایی در قایقرانی برنز گرفتند
بسکتبال سه نفره مردان ایران به فینال نرسید/ تلاش برای کسب برنز
تپانچه میکس ایران مدال برنز گرفت
فاطمه محیطی‌زاده دیسکالیفه شد
پیروزی برادران عالمیان برابر قزاقستان در مسابقات دوبل تنیس روی میز
عبدی: دیگر به نیمکت تیم ملی امید برنمی‌گردم/ تمام تبعات فنی را می‌پذیرم