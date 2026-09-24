رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اروپا در دیدار با نخست‌وزیر پاکستان، از نقش دیپلماتیک اسلام‌آباد در میانجیگری میان آمریکا و ایران برای کاهش تنش‌ها و ازسرگیری مذاکرات استقبال کردند.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دو مقام ارشد اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، دیدار کردند.

به گزارش دفتر نخست‌وزیری پاکستان، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، و اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در این دیدار از تلاش‌های اسلام‌آباد برای میانجیگری در درگیری میان آمریکا و ایران قدردانی کردند.

دو مقام اروپایی در اظهاراتی مشابه که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کردند، گفتند: «ما برای ثبات و امنیت با یکدیگر همکاری می‌کنیم. از نخست‌وزیر به دلیل ابتکار او برای میانجیگری در درگیری میان آمریکا و ایران تشکر کردیم.»

دفتر نخست‌وزیری پاکستان اعلام کرد شریف، کوستا و فون در لاین درباره تحولات منطقه‌ای و جهانی تبادل نظر کردند و بر «اهمیت گفت‌وگو، دیپلماسی، حقوق بین‌الملل و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات» تأکید مجدد کردند.

این تأکید بر حل مسالمت‌آمیز اختلافات در شرایطی مطرح شده است که درگیری میان آمریکا و ایران و همچنین جنگ روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد.

کوستا و فون در لاین در بیانیه خود گفتند: «پاکستان در حمایت از کاهش تنش، گفت‌وگو و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز درگیری‌ها، نقش مهمی ایفا می‌کند.»

اسلام‌آباد از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در فوریه سال جاری، نقش مهمی در میانجیگری میان آمریکا و ایران ایفا کرده است.

دفتر شریف اعلام کرد طرفین در این دیدار «طیف کاملی» از روابط دوجانبه را بررسی کردند و نخست‌وزیر پاکستان بر تعهد اسلام‌آباد برای «تقویت بیشتر مشارکت گسترده خود با اتحادیه اروپا و اجرای کامل برنامه تعامل راهبردی پاکستان و اتحادیه اروپا» تأکید کرد.

کوستا و فون در لاین نیز گفتند: «اتحادیه اروپا برای مشارکت خود با پاکستان ارزش قائل است. برنامه تعامل راهبردی ما هم گستردگی این مشارکت و هم تعهد مشترک به دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و فضای مدنی را بازتاب می‌دهد.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، مذاکرات ایران و آمریکا ، پاکستان
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