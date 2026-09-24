بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، اعلام کرد چین و آمریکا باید برای حرکت به سوی همزیستی مسالمتآمیز گام بردارند.
شی در پیامی مکتوب که شبکه تلویزیونی مرکزی چین (CCTV) همزمان با نخستین روز سفر رسمی او به آمریکا منتشر کرد، گفت: «هر دو طرف باید مسیر درست را به سوی دورهای جدید که در آن دو قدرت بزرگ، چین و آمریکا، بهصورت مسالمتآمیز در کنار یکدیگر همزیستی کنند، هموار کنند.»
وی افزود: «امیدوارم بتوانم با رئیسجمهور ترامپ درباره مسائل مهم مرتبط با دو کشور و وضعیت جهانی، تبادل نظر عمیق داشته باشم، روابط سازنده و از نظر راهبردی باثبات میان چین و آمریکا را بیش از پیش تقویت کنیم و فرصتهای مبادله و همکاری میان دو کشور در همه زمینهها را گسترش دهیم.»
منبع: تاس