رئیس‌جمهور چین گفت پکن و واشنگتن باید مسیر درستی را برای ورود به دوره‌ای جدید از همزیستی مسالمت‌آمیز میان دو قدرت بزرگ هموار کنند.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، اعلام کرد چین و آمریکا باید برای حرکت به سوی همزیستی مسالمت‌آمیز گام بردارند.

شی در پیامی مکتوب که شبکه تلویزیونی مرکزی چین (CCTV) همزمان با نخستین روز سفر رسمی او به آمریکا منتشر کرد، گفت: «هر دو طرف باید مسیر درست را به سوی دوره‌ای جدید که در آن دو قدرت بزرگ، چین و آمریکا، به‌صورت مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر همزیستی کنند، هموار کنند.»

وی افزود: «امیدوارم بتوانم با رئیس‌جمهور ترامپ درباره مسائل مهم مرتبط با دو کشور و وضعیت جهانی، تبادل نظر عمیق داشته باشم، روابط سازنده و از نظر راهبردی باثبات میان چین و آمریکا را بیش از پیش تقویت کنیم و فرصت‌های مبادله و همکاری میان دو کشور در همه زمینه‌ها را گسترش دهیم.»

منبع: تاس

برچسب ها: رئیس جمهور چین ، چین و آمریکا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
کی به چین اجازه داد برود و با دشمن ما سر یک میز بنشیند او باید محاکمه شود
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