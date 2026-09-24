باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - بیژن طاهری میرقائد مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال‌وبختیاری گفت: در راستای ارتقای سطح آمادگی و توان عملیاتی نیروهای امدادی و با هدف افزایش توانمندی در مواجهه با مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و وقوع سیلاب، دوره توانمندسازی و مهارت‌افزایی نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان به مدت دو شبانه‌روز در شهرستان بن و در محدوده سد زاینده‌رود برگزار شد.

وی افزود: در این دوره، نجاتگران تیم واکنش سریع استان و نجاتگران شعب جمعیت هلال‌احمر از سراسر چهارمحال‌وبختیاری، ضمن آشنایی با آخرین روش‌های عملیاتی و تجهیزات تخصصی حوزه امداد و نجات در آب و سیلاب، به‌صورت عملی نحوه استفاده و به‌کارگیری تجهیزات مختلف را تمرین کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: پمپ‌های آب، کف‌کش و لجن‌کش، موتور برق، پدل‌بورد، قایق‌های رفتینگ، جیمینی، قایق‌های موتوری و کایاک از جمله تجهیزات مورد استفاده در این دوره بود و نجاتگران نحوه به‌کارگیری این تجهیزات را در شرایط عملیاتی تمرین کردند.

طاهری میرقائد گفت: در بخش دیگری از این دوره، مباحث تخصصی مربوط به غواصی، کار در عمق، اصول ایمنی و اجرای عملیات در محیط‌های آبی آموزش داده شد و نجاتگران با انجام تمرین‌های عملیاتی، آمادگی خود را برای واکنش سریع و مؤثر در حوادث مرتبط با آب و سیلاب افزایش دادند.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی نیروهای امدادی در برابر مخاطرات جوی افزود: این دوره با تمرکز بر مدیریت مخاطرات آب و سیلاب و با هدف افزایش هماهنگی میان نیروهای امدادی، ارتقای مهارت‌های تخصصی و تقویت توان عملیاتی نجاتگران استان برگزار شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: با توجه به تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی و احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی، توان‌افزایی نیروهای امدادی و آمادگی برای واکنش سریع در دستور کار جمعیت هلال‌احمر استان قرار دارد.

طاهری میرقائد تأکید کرد: نجاتگران استان با تمرین در شرایط نزدیک به محیط واقعی حادثه، برای مواجهه با حوادث احتمالی ناشی از آب و سیلاب و مخاطرات جوی مرتبط با پدیده ال‌نینو آماده می‌شوند تا در صورت وقوع حادثه، امدادرسانی با سرعت، هماهنگی و توان عملیاتی بیشتری انجام شود.

وی گفت: استمرار این تمرین‌ها و آموزش‌های تخصصی، نقش مهمی در ارتقای آمادگی تیم‌های واکنش سریع و نجاتگران شعب استان برای حضور به‌موقع در حوادث و کاهش آثار ناشی از سیلاب‌های ناگهانی دارد.