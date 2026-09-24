وزیر امور خارجه کره شمالی، در واکنش به تأکید آمریکا، ژاپن و کره جنوبی بر خلع سلاح هسته‌ای پیونگ‌یانگ اعلام کرد تعهد این کشور به حفظ تسلیحات هسته‌ای «تغییرناپذیر و برگشت‌ناپذیر» است.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزیر امور خارجه کره شمالی اعلام کرد پیونگ‌یانگ صرف‌نظر از موضع آمریکا و متحدانش، قصد ندارد از سلاح‌های هسته‌ای خود دست بکشد و تعهد این کشور به حفظ تسلیحات هسته‌ای «تغییرناپذیر و برگشت‌ناپذیر» خواهد بود.

چو سون هوی، وزیر امور خارجه کره شمالی، در واکنش به نتایج نشست سه‌جانبه وزیران امور خارجه آمریکا، ژاپن و کره جنوبی، بار دیگر بر پایبندی پیونگ‌یانگ به حفظ تسلیحات هسته‌ای تأکید کرد.

وی در بیانیه‌ای که خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) منتشر کرد، گفت: «به‌عنوان وزیر امور خارجه کره شمالی، بار دیگر با قاطعیت تعهد تزلزل‌ناپذیر کشورمان به در اختیار داشتن سلاح‌های هسته‌ای را اعلام و تأیید می‌کنم. این تعهد تحت هر شرایطی بدون تغییر و برگشت‌ناپذیر باقی خواهد ماند.»

چو سون هوی همچنین به نشست سه‌جانبه وزیران امور خارجه آمریکا، ژاپن و کره جنوبی اشاره کرد و گفت واشنگتن، توکیو و سئول بار دیگر بر تعهد خود به خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرده‌اند.

به گفته وزیر امور خارجه کره شمالی، این موضع نشان می‌دهد که این سه کشور همچنان رویکرد قبلی خود در قبال پیونگ‌یانگ را حفظ کرده‌اند.

منبع: تاس

برچسب ها: کره شمالی ، تسلیحات هسته ای
خبرهای مرتبط
شلیک دومین موشک کره شمالی به سمت دریای شرقی
کره شمالی از آزمایش موفق یک سلاح جدید خبر داد
انفجار مین در مرز دو کره؛ سه سرباز کره جنوبی زخمی شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
النجباء: آیا پاسخ عراق به حمایت‌های ایران، توقف پروازهاست؟
رویترز: بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش تمام شروط ایران از سوی آمریکا بستگی دارد
زلنسکی: اوکراین برای تأمین تسلیحات سال آینده به پول بیشتری نیاز دارد
گزارش واشنگتن‌پست از ابهام درباره آینده برنامه هسته‌ای عربستان
استقبال پوتین از توافق آمریکا و چین
یمن: نیرو‌های وابسته به عربستان از کوه نعمان رانده شدند
قطر: ایران و آمریکا برای پیشرفت مذاکرات تمایل دارند
یمن: عربستان در ۲۴ ساعت ۱۴ حمله هوایی و موشکی انجام داد
ترامپ از برنامه دیدار دوباره با رئیس‌جمهور چین در دو ماه آینده خبر داد
نیویورک‌تایمز: نتانیاهو هشدار امارات درباره عملیات ۷ اکتبر را به مقام‌های امنیتی منتقل نکرد
آخرین اخبار
پنتاگون: شمار نظامیان آمریکایی زخمی در جنگ با ایران به ۸۶۱ نفر رسید
نیویورک‌تایمز: نتانیاهو هشدار امارات درباره عملیات ۷ اکتبر را به مقام‌های امنیتی منتقل نکرد
پولیتیکو: ترامپ گزینه‌های تازه‌ای را برای مهار قیمت سوخت بررسی می‌کند
المشاط: عربستان به‌دنبال بازگرداندن یمن به وابستگی است
مسکو: آمریکا جهان را به سمت رقابت هسته‌ای جدید می‌برد
زلنسکی: اوکراین برای تأمین تسلیحات سال آینده به پول بیشتری نیاز دارد
یمن: عربستان در ۲۴ ساعت ۱۴ حمله هوایی و موشکی انجام داد
قطر: ایران و آمریکا برای پیشرفت مذاکرات تمایل دارند
گزارش واشنگتن‌پست از ابهام درباره آینده برنامه هسته‌ای عربستان
استقبال پوتین از توافق آمریکا و چین
النجباء: آیا پاسخ عراق به حمایت‌های ایران، توقف پروازهاست؟
ترامپ از برنامه دیدار دوباره با رئیس‌جمهور چین در دو ماه آینده خبر داد
یمن: نیرو‌های وابسته به عربستان از کوه نعمان رانده شدند
رویترز: بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش تمام شروط ایران از سوی آمریکا بستگی دارد
اعتراف لیبرمن: نتانیاهو و اسرائیل در جهان طرد شدند
مدودف نخبگان انگلیس را به سخره گرفت
الجزیره: مذاکرات ایران و آمریکا وارد مرحله فنی شده است
ترامپ: گفت‌و‌گو با رئیس جمهور چین سازنده بود
الزیدی در سازمان ملل: عراق به‌دنبال تنوع کریدور‌های انرژی است
ادعای نیرو‌های دولت مستعفی یمن درباره کنترل رشته‌کوه نعمان
اردوغان: پیمان دفاعی مکه علیه ایران و اسرائیل نیست
سی‌بی‌اس نیوز: تحرکات نظامی آمریکا در کارائیب افزایش پیدا می‌کند
کرملین: برای تعیین سفیر در انگلیس و فرانسه عجله نداریم
راهبرد آسمان سوخته از سوی ایران
پیام ترامپ به رئیس جمهور چین درباره کمک به ایران
هشدار ناتو درباره کمبود پدافند اوکراین پیش از زمستان
رویترز: دو فرودگاه دیگر عراق نیز پرواز‌های ایران را متوقف کردند
لس‌آنجلس‌تایمز: ترامپ دیگر «غول» نیست
ترکیه به نتانیاهو: سازمان ملل جای قاتل‌ها نیست
حماس: خروج هیئت‌ها از سخنرانی نتانیاهو نشانه انزوای اسرائیل است