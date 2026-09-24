باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزیر امور خارجه کره شمالی اعلام کرد پیونگ‌یانگ صرف‌نظر از موضع آمریکا و متحدانش، قصد ندارد از سلاح‌های هسته‌ای خود دست بکشد و تعهد این کشور به حفظ تسلیحات هسته‌ای «تغییرناپذیر و برگشت‌ناپذیر» خواهد بود.

چو سون هوی، وزیر امور خارجه کره شمالی، در واکنش به نتایج نشست سه‌جانبه وزیران امور خارجه آمریکا، ژاپن و کره جنوبی، بار دیگر بر پایبندی پیونگ‌یانگ به حفظ تسلیحات هسته‌ای تأکید کرد.

وی در بیانیه‌ای که خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) منتشر کرد، گفت: «به‌عنوان وزیر امور خارجه کره شمالی، بار دیگر با قاطعیت تعهد تزلزل‌ناپذیر کشورمان به در اختیار داشتن سلاح‌های هسته‌ای را اعلام و تأیید می‌کنم. این تعهد تحت هر شرایطی بدون تغییر و برگشت‌ناپذیر باقی خواهد ماند.»

چو سون هوی همچنین به نشست سه‌جانبه وزیران امور خارجه آمریکا، ژاپن و کره جنوبی اشاره کرد و گفت واشنگتن، توکیو و سئول بار دیگر بر تعهد خود به خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرده‌اند.

به گفته وزیر امور خارجه کره شمالی، این موضع نشان می‌دهد که این سه کشور همچنان رویکرد قبلی خود در قبال پیونگ‌یانگ را حفظ کرده‌اند.

منبع: تاس