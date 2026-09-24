باشگاه خبرنگاران جوان- مسابقات فینال روئینگ بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنجشنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.
در فینال ماده تک نفره سنگین وزن زنان فاطمه مجلل از ساعت ۱۴:۱۰ به مصاف حریفانی از اندونزی، چین تایپه، چین، ازبکستان و فیلیپین رفت.
فاطمه مجلل در پایان این رقابت با زمان ۷:۳۵:۹۹ در جایگاه سوم قرار گرفت و به مدال برنز رسید.
ورزشکاران کشورهای چین با ۷:۲۱ و ازبکستان با ۷:۲۳ در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، سیدمناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، محمدرضا محزون مدیرکل دفتر برنامهریزی و اورسجی رئیس فدراسیون کبدی نیز در محل مسابقات روئینگ حضور دارند و از نزدیک تماشاگر مسابقات هستند.
ملیپوشان روئینگ ایران امروز در فینال ۳ ماده دیگر به رقابت خواهند پرداخت.