یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان زیرکوه در جریان عملیات گشت و پایش در مناطق این شهرستان، موفق به شناسایی و توقیف دو گروه شکارچی غیرقانونی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جوان رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیر کوه گفت: یگان حفاظت محیط‌زیست در جریان عملیات گشت و پایش در مناطق این شهرستان دو گروه شکارچی غیرقانونی را شناسایی و توقیف کردند. 

او افزود: در جریان این عملیات، سه قبضه سلاح ساچمه‌زنی به همراه مقداری ادوات و وسایل مورد استفاده برای شکار از این افراد کشف و ضبط شد.

جوان با تأکید بر تداوم گشت‌زنی‌ها در مناطق شهرستان عنوان کرد: از این پس با شدت بیشتری با فعالیت‌های غیرقانونی در حریم حیات‌وحش برخورد خواهد شد تا از آسیب به اکوسیستم و گونه‌های در معرض خطر در این منطقه جلوگیری شود.

منبع: روابط عمومی حفاظت محیط زیست

 

برچسب ها: شکار و صید ، محیط زیست
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