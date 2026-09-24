باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: در پی دستور قضایی صادره از سوی دادستان دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان آمل، مستحدثات غیرمجاز خارج از محدوده طرح هادی در روستای دیورز قلع و قمع شد.

او افزود:در این عملیات حدود ۳۰ هزار متر مربع از مصادیق تغییر کاربری غیر‌مجاز شامل ۴۰ فقره تبصره ۲ ماده ۱۰ در قالب هشت بنای نیمه کاره و ۳۲ پلاک تفکیکی و دیوارکشی غیرمجاز قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی آمل گفت: جهاد کشاورزی با تمام توان در مسیر صیانت از اراضی کشاورزی ایستاده است. به همه افراد هشدار داده می‌شود پیش از هرگونه ساخت‌وساز یا تغییر کاربری، از مراجع ذی‌صلاح مجوز دریافت نمایند.