باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چگونه و چند بار در شبانه روز باید مسواک بزنیم؟ + فیلم

مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت در مورد مسواک زدن نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر زهرا قربانی، مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت با حضور در برنامه به خانه برمیگردیم در خصوص مسواک زدن توضیحاتی ارائه کرد.

 

مطالب مرتبط
چگونه و چند بار در شبانه روز باید مسواک بزنیم؟ + فیلم
young journalists club

۹ اشتباه رایج در مسواک زدن که به دندان‌ها صدمه می‌زند

چگونه و چند بار در شبانه روز باید مسواک بزنیم؟ + فیلم
young journalists club

شست‌وشو با آب نمک برای دندان مفید است یا مضر؟ + فیلم

چگونه و چند بار در شبانه روز باید مسواک بزنیم؟ + فیلم
young journalists club

چقدر خمیردندان بزنیم؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
افشای نقش اروپا در جنگ آمریکا علیه ایران + فیلم
۱۲۰

افشای نقش اروپا در جنگ آمریکا علیه ایران + فیلم

۰۴ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
طبق استاندارد ، برای سالم ماندن و تمیزی دندان ها باید هر سطح را ۳۰ بار توسط مسواک از انتهای دندان به سمت بالا مسواک کرد که در ۲ دقیقه امکان پذیر نیست
۰
۰
پاسخ دادن