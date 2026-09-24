چگونه و چند بار در شبانه روز باید مسواک بزنیم؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0632\u0647\u0631\u0627 \u0642\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u06a9\u0644 \u062f\u0641\u062a\u0631 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u062f\u0647\u0627\u0646 \u0648 \u062f\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0631\u0645\u06cc\u06af\u0631\u062f\u06cc\u0645 \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0645\u0633\u0648\u0627\u06a9 \u0632\u062f\u0646 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n