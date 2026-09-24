وزیر نفت از روند افزایشی ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها برای مواجه به فصول سرد خبر داد و بر ضرورت مدیریت مصرف در زمستان جاری تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در اظهاراتی پیرامون آمادگی بخش انرژی برای مواجهه با فصل سرما، از روند افزایشی ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها خبر داد و بر ضرورت مدیریت مصرف در زمستان جاری تأکید کرد.

وزیر نفت با اشاره به پیش‌روی فصل سرد سال و احتمال کاهش میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، تصریح کرد: «ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها با سرعت در حال افزایش یافتن است تا با کاهش تحویل گاز در زمستان، با مشکل قطعی برق مواجه نشویم. با این حال، زمستان امسال باید مدیریت کنیم و همه باید دست‌به‌دست هم بدهیم.»

وی با خطاب قرار دادن شهروندان، نقش آنان را در پایداری شبکه برق حیاتی دانست و گفت: «به‌ویژه مردم عزیزمان می‌توانند با بهینه‌سازی مصرف در این حوزه، کمک بسیاری به ما کنند.»

پاک‌نژاد به وضعیت صادرات و فروش نفت اشاره کرد و ضمن ابراز رضایت از روند موجود، اظهار داشت: «صادرات نفت، فروش نفت و وصولی‌های حاصل از فروش همچنان در حال انجام است. روند فروش در حال حاضر بسیار خوب بوده است؛ خدا را شکر، همان‌طور که می‌گویند، فروش بسیار خوبی داریم.»

برچسب ها: نفت ، سوخت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
منظورت از سوخت مایع مگه همون «مازوت سرطان زا» نیست..دومین دارنده ذخائر گاز جهان خودش داره با مازوت سوزی سرطان به خورد مردمش میده..!!؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
آمادگی دو طرفه ست. ما هم برای افزایش بهای گاز و برق آمادگی داریم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
گاز به درد حرکت دادن موتور ماشین آلات است حیف است در فصل سرما سوخته شود.به نظر من مهندسان بخاری الکترونیک مغناطیسی گازی به ملت بفروشند و ماهیانه مالیات عوارض بگیرند.۵۵ساله بگیرند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
آره توروخدا آماده باشین که بعدا بخاطر نبودش مدارسو تعطیل نکنین
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
این نیست که در زمستان افت فشار گاز باشه یا قطعی چند ساعته کارز باشه در تابستان قطعیه برق با قطع کردن راهی به جایی نمیبریم باید فکر اصولی کرد ما در تامین انرژی کشور خود عاجز مانده ایم بعد میگیم فرزندآوری کنین؟! فرزندی که هیچ آینده ای برای پدرانشان نساختین اونا هم فقیر بار بیان با سیاستهای غلط و تدبیرهای غلط کشور را به سمت پرتگاه کشاندین
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
احسنت پس نتیجه می گیریم برای انتخابات ریاست جمهوری بدونیم به کی رای بدیم و اینقدر تعصبی به هر کسی رای ندیم البته مردم باید مطالباتشون هم بیشتر کنند تا افراد بهتری بیان نامزدشن
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