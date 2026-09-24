باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محسن پاکنژاد، وزیر نفت، در اظهاراتی پیرامون آمادگی بخش انرژی برای مواجهه با فصل سرما، از روند افزایشی ذخایر سوخت مایع نیروگاهها خبر داد و بر ضرورت مدیریت مصرف در زمستان جاری تأکید کرد.
وزیر نفت با اشاره به پیشروی فصل سرد سال و احتمال کاهش میزان گاز تحویلی به نیروگاهها، تصریح کرد: «ذخایر سوخت مایع نیروگاهها با سرعت در حال افزایش یافتن است تا با کاهش تحویل گاز در زمستان، با مشکل قطعی برق مواجه نشویم. با این حال، زمستان امسال باید مدیریت کنیم و همه باید دستبهدست هم بدهیم.»
وی با خطاب قرار دادن شهروندان، نقش آنان را در پایداری شبکه برق حیاتی دانست و گفت: «بهویژه مردم عزیزمان میتوانند با بهینهسازی مصرف در این حوزه، کمک بسیاری به ما کنند.»
پاکنژاد به وضعیت صادرات و فروش نفت اشاره کرد و ضمن ابراز رضایت از روند موجود، اظهار داشت: «صادرات نفت، فروش نفت و وصولیهای حاصل از فروش همچنان در حال انجام است. روند فروش در حال حاضر بسیار خوب بوده است؛ خدا را شکر، همانطور که میگویند، فروش بسیار خوبی داریم.»