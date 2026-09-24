باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - همزمان با صبحگاه پنجشنبه دوم مهرماه، استان پهناور فارس یک‌صدا و همگام، به تجلی‌گاه اقتدار مردمی و غیرت دینی تبدیل شد.

رزمایش بزرگ و باشکوه ۱۵۰ هزار نفری «جان‌فدایان ایران اسلامی» راس ساعت ۹ صبح به‌صورت همزمان در ۴۰ نقطه از استان فارس آغاز شد؛ رویدادی کم‌نظیر که نقطه عطف آن در شهر مقدس شیراز، سومین حرم اهل‌بیت (ع)، در مسیری سرشار از حماسه و دلدادگی از میدان امام حسین (ع) تا میدان پیروزی رقم خورد و بار دیگر تکیه‌گاه اصلی نظام اسلامی یعنی «حضور و پیوند ناگسستنی مردم» را به رخ جهانیان کشید.

بر اساس ارزیابی‌ها و گزارش‌های رسمی، استان فارس با استقبالی کم‌نظیر، رتبه چهارم کشور را در ثبت‌نام پویش بزرگ جان‌فدایان ایران به خود اختصاص داده است.

از مجموع متقاضیان این حرکت خودجوش و ملی، تاکنون بیش از ۷۴ هزار نفر به‌صورت دقیق ساماندهی شده‌اند که از این میان، بیش از ۵۳ هزار نفر را برادران غیرتمند و افزون بر ۱۴ هزار نفر را بانوان پرشور و دلاور این خطه تشکیل می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد که تفکر مقاومت و فرهنگ ایثار در گوشت، پوست و خون مردمان این دیار ریشه دوانده و فارس همچنان پیشتاز عرصه‌های غیرت و فداکاری است.

از سپیدی موی پیرغلامان تا شور سرخ نسل نو

خیابان‌های شیراز و جای‌جای استان فارس امروز شاهد حضوری فراتر از قالب‌های مرسوم اداری و تشریفاتی بود. جلوه‌های بی‌بدیلی از پیوند نسل‌ها و اقشار گوناگون جامعه در این مسیر خلق شد:

با پیشانی‌بند‌های منقش به نام مبارک اهل‌بیت (ع) و پرچم‌های سه‌رنگ ایران بر دوش، همگام با والدین خود گام برمی‌داشتند تا بگویند فرهنگ ایثار از هم‌اکنون در اندیشه و جان نسل آینده ایران نهادینه شده است.

دانشجویان و نخبگان علمی پا‌به‌پای نسل‌های پیشین با مشت‌های گره‌کرده و فریاد‌های انقلابی، آمادگی خود را در تلفیق علم، بصیرت و شجاعت برای صیانت از پیشرفت‌های فناورانه و تمامیت میهن به نمایش گذاشتند.

قهرمانان ملی و استانی با لباس‌های ورزشی و چفیه‌های رزم بر دوش، نشان دادند که در میدان دفاع از میهن، مدال شهامت و غیرت بر هر نشان و افتخار دیگری برتری دارد.

آموزگارانی که سال‌ها درس عشق به وطن را در کلاس‌ها تدریس کرده بودند، امروز دوشادوش شاگردان خود در صفوف به‌هم‌پیوسته ایستادند تا میدان عمل را به کلاس عملی میهن‌دوستی مبدل سازند.

طلاب، روحانیون و اساتید حوزه نیز دوشادوش سایر اقشار و با تبیین رسالت بصیرت‌افزایی، جلوه‌ای از پیشگامی در جهاد تبیین و ایستادگی عقیدتی را به تصویر کشیدند.

جانبازان و کهنه‌سربازان دفاع مقدس؛ پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت، برخی بر روی ویلچر و با تنی رنجور از جراحات سال‌های حماسه، ستون‌های روحیه و استقامت جوانان در این رزمایش بودند.

این پیوند عمیق اجتماعی پیامی روشن و قاطع داشت: دفاع از ایران اسلامی، مسئولیتی همگانی و فراجناحی است که به هیچ گروه، سلیقه یا گرایش خاصی محدود نمی‌شود.

در این رزمایش باشکوه، سازماندهی دقیقی از ظرفیت‌های دفاعی و امنیتی مردمی به نمایش درآمد. ترکیبی مقتدر از نیرو‌های مخلص بسیجی، گردان‌های بعثت، پایگاه‌های مقاومت مردمی و گردان‌های تخصصی امنیتی و عملیاتی در میدان حاضر شدند تا نشان دهند بنیه دفاعی کشور نه‌تنها متکی بر ساختار‌های رسمی، بلکه متکی بر شبکه لایتناهی و سازمان‌یافته مردمی است.

اقتدار یک ملت را نمی‌توان صرفاً در گستره تجهیزات و فناوری‌های نظامی و دفاعی خلاصه کرد؛ اگرچه ادوات دفاعی حکم «زره و شمشیر» را برای حفظ مرز‌ها دارند، اما این «حضور آگاهانه، سرمایه انسانی، انسجام اجتماعی و مشارکت عمومی» است که همچون سیستم ایمنی بدن عمل می‌کند.

رزمایش‌های مردمی ضامن مصونیت کشور در برابر ویروس‌های تحریم، توطئه، فشار‌های همه‌جانبه و جنگ ترکیبی دشمن هستند و نظام اسلامی را در برابر تهدیدات واکسینه می‌کنند.

تاریخ گواه آن است که حضور حماسی مردم فارس و سراسر ایران، رویدادی مقطعی نیست؛ بلکه امتداد ۴۷ سال ایستادگی سرافرازانه در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی و جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی است.

در طول بیش از چهار دهه گذشته، هرگاه دشمنان خواب شومی برای تضعیف مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی دیده‌اند، درک و فهم انقلابی آحاد جامعه و حضور به‌موقع آنان در صحنه، تمام محاسبات استراتژیک اتاق‌های فکر بیگانه را برهم زده است.

رزمایش بزرگ «جان‌فدایان ایران اسلامی» در خطه فارس بار دیگر اثبات کرد که دکترین دفاعی ایران اسلامی بر پایه «دفاع متوازن و مردمی» بنا شده است؛ الگویی که در آن هر فرد یک سنگردار، هر خانه یک پایگاه و اراده یکپارچه ملت، سد آهنین و نفوذناپذیری در برابر هرگونه طمع‌ورزی دشمنان خواهد بود.