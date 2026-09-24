باشگاه خبرنگاران جوان - با فرارسیدن یکم مهرماه، زنگ آغاز سال تحصیلی در سراسر کشور به صدا درآمد و پس از یک تابستان طولانی، مدارس دوباره پذیرای دانش‌آموزان پرشور و نشاط شدند تا سالی تازه با امید به یادگیری، دوستی‌های نو و موفقیت‌های بیشتر آغاز کنند.

شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری از شور و حال دانش آموزان در نخستین روز بازگشایی مدارس را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

بدرقه فرزند شهید سرگرد پاسدار عباس علی زاهدی در نخستین روز از بازگشایی مدارس با حضور جمعی از فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج شهرستان آران و بیدگل - سید شهاب مرتضوی

طنین زنگ مهر و مقاومت در شهرستان ماهدشت استان البرز به صدا در آمد - شکر الله رحمانی، محسن رحمانی

پویش ملی درختکاری با عنوان «اول مهر»، به عنوان گامی سبز برای آینده در مدارس فریمان - حسن یونسی صادقی

نواخته شدن زنگ مهر و ایثار با حضور مسئولان در مدرسه شهیدان تقی زاده شهر دیزج دیز استان آذربایجان غربی - فریدون نقیلو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.