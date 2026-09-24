باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرشاد زاهد در گردهمایی مدیران صنعت، معدن و تجارت استان های غرب کشور در کردستان، اظهار کرد: استان های این منطقه ظرفیت های قابل توجهی در حوزه معدن و مرز دارند که در صورت ایجاد هم افزایی میان آنها، می تواند به یک زنجیره مشترک اقتصادی، تولیدی و تجاری تبدیل شود.

وی افزود: آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و کردستان هر کدام از ظرفیت های مهمی در حوزه معدن برخوردارند و باید به جای بررسی جداگانه ظرفیت ها، با رویکردی منطقه ای برای استفاده از مزیت های مشترک این استان ها برنامه ریزی کرد.

معاون اداره کل امور استان های وزارت صمت با اشاره به ظرفیت های طلای شمال غرب کشور گفت: یکی از محورهای مهم این منطقه، ذخایر طلا و توسعه زنجیره ارزش این فلز استراتژیک است و لازم است برنامه ای جامع برای اکتشاف، استخراج، فرآوری و ایجاد صنایع پایین دستی طلا تدوین شود.

زاهد پیشنهاد ایجاد شرکت ملی طلای ایران با محوریت شمال غرب کشور را مطرح کرد و ادامه داد: همان گونه که شرکت ملی مس در جنوب کشور به موتور توسعه صنعتی منطقه تبدیل شده است، ایجاد ساختاری مشابه در حوزه طلا می تواند با ایجاد یک زنجیره کامل، از اکتشاف تا تولید و صادرات، زمینه توسعه پایدار این بخش را فراهم کند.

وی بر استفاده از ظرفیت سازمان زمین شناسی، شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های معتبر برای توسعه مطالعات و اکتشافات معدنی تأکید کرد و گفت: بهره گیری از ظرفیت علمی و فناوری موجود می تواند دقت مطالعات و شناسایی ذخایر معدنی را افزایش دهد.

معاون اداره کل امور استان های وزارت صمت در ادامه با اشاره به ظرفیت های مرزی کردستان و آذربایجان غربی گفت: این دو استان مجموعاً از ظرفیت قابل توجهی در حوزه تجارت مرزی برخوردارند و باید از این ظرفیت با نگاه منطقه ای و در راستای تقویت تولید و تجارت استان های شمال غرب استفاده کرد.

زاهد افزود: فعال سازی زیرساخت های لجستیکی و توزیع هوشمند می تواند زمینه انتقال و صادرات تولیدات استان های همجوار از طریق مرزهای کردستان و آذربایجان غربی را فراهم کند و به افزایش تعاملات تجاری منطقه کمک کند.

وی با اشاره به شرایط حاکم بر تجارت در مرزهای جنوبی کشور، بر ضرورت تقویت کریدور تجاری شمال غرب تأکید کرد و گفت: ظرفیت های مرزی کردستان و آذربایجان غربی می تواند در ایجاد مسیر تجاری میان جنوب، شمال و شمال غرب کشور مورد استفاده قرار گیرد.

معاون اداره کل امور استان های وزارت صمت تأکید کرد: هدف از برگزاری نشست های منطقه ای، ایجاد هم افزایی میان استان ها و تبدیل ظرفیت های پراکنده به فرصت های مشترک اقتصادی است تا مزیت های معدن و مرز به افزایش تولید، توسعه تجارت و ارزآوری برای کشور منجر شود.

منبع صمت استان