باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه از شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در واشنگتن استقبال کرد؛ سفری سه‌روزه که در بحبوحه تنش‌ها بر سر تجارت، فناوری، تایوان و ایران، آزمونی برای روابط دو قدرت بزرگ محسوب می‌شود.

شی جین‌پینگ در نخستین سفر خود به آمریکا طی نزدیک به سه سال، روز چهارشنبه وارد واشنگتن شد. انتظار نمی‌رود این سفر به دستاورد‌های عمده‌ای منجر شود، اما واشنگتن و پکن ممکن است آتش‌بس تجاری ۱۱ماهه خود را تمدید کنند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد دو طرف درباره تمدید این آتش‌بس به توافق رسیده‌اند. ترامپ نیز پس از ورود شی به پایگاه مشترک اندروز در ایالت مریلند، شخصاً از رئیس‌جمهور چین استقبال کرد؛ اقدامی که اهمیت این سفر را نشان می‌دهد.

در مراسم استقبال، دو رئیس‌جمهور و همسرانشان با یکدیگر دست دادند، چند دقیقه گفت‌و‌گو کردند و در برابر دوربین‌ها ایستادند. در همین حال، یک گروه موسیقی نظامی به اجرای برنامه پرداخت، توپ‌های تشریفاتی شلیک شدند و یک بمب‌افکن نظامی B-۱ بر فراز محل پرواز کرد.

بر اساس اعلام شبکه C-SPAN که برنامه‌های روسای‌جمهور آمریکا را رصد می‌کند، این نخستین بار طی ۱۱ سال گذشته بود که یک رئیس‌جمهور آمریکا از یک رهبر خارجی در پایگاه مشترک اندروز استقبال می‌کند. آخرین مورد به سال ۲۰۱۵ و استقبال باراک اوباما از پاپ فرانسیس بازمی‌گردد.

شی در بیانیه‌ای مکتوب که سفارت چین در واشنگتن منتشر کرد، گفت: «چین و آمریکا باید شریک باشند، نه رقیب.» در این بیانیه اشاره‌ای به توافق تجاری نشده است.

نشانه‌های مثبت در حوزه تجارت

حتی یک توافق تجاری محدود نیز می‌تواند به آرام کردن بازار‌های جهانی که از جنگ تعرفه‌ای سال ۲۰۲۵ آسیب دیده‌اند، کمک کند؛ جنگی که به اعمال تعرفه‌های سه‌رقمی میان دو اقتصاد بزرگ جهان منجر شد.

بسنت در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرد توافق حاصل‌شده، آتش‌بس تجاری را تا ۱۰ ژانویه تمدید خواهد کرد. این آتش‌بس قرار بود ۱۰ نوامبر منقضی شود.

با این حال، اختلافات عمیقی میان دو کشور همچنان پابرجاست؛ از جمله بر سر محدودیت‌های صادراتی مواد معدنی کمیاب و تراشه‌های رایانه‌ای، روابط چین با ایران و حمایت آمریکا از تایوان.

این دیدار در شرایط دشواری برای ترامپ برگزار می‌شود؛ او با نارضایتی عمومی نسبت به جنگ آمریکا با ایران مواجه است. شی نیز با وجود چالش‌های داخلی، در شرایطی وارد آمریکا شده که موتور تجارت خارجی چین با قدرت در حال فعالیت است.

برخی جمهوری‌خواهان چین را تهدیدی جدی برای آمریکا می‌دانند و نسبت به رویکرد دوستانه ترامپ در قبال حزب کمونیست حاکم بر چین ابراز نگرانی کرده‌اند.

افراد مطلع از برنامه‌های این دیدار گفته‌اند احتمالاً شی موضوع ادعای پکن درباره تایوان را مطرح خواهد کرد؛ مسئله‌ای که واشنگتن ترجیح می‌دهد از آن اجتناب کند. ترامپ نیز احتمالاً با وجود مخالفت شی، محدودیت‌های صادراتی آمریکا را حفظ خواهد کرد. مشخص نیست آیا پکن برای کمک به ترامپ در شکستن بن‌بست درگیری با ایران اقدامی خواهد کرد یا خیر.

با این حال، مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده برای روز پنجشنبه ممکن است به توافق‌هایی برای کاهش تعرفه‌ها در برخی بخش‌ها، همکاری در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر و گسترش گفت‌و‌گو‌های نظامی میان دو کشور منجر شود. به گفته افراد مطلع، ترامپ همچنین احتمالاً خواستار آزادی شماری از شهروندان آمریکایی و دیگر افرادی خواهد شد که در چین بازداشت هستند.

دو کشور ممکن است درباره هوش مصنوعی نیز گفت‌و‌گو‌های بیشتری داشته باشند؛ حوزه‌ای که با وجود افزایش نگرانی‌ها درباره خطرات آن، رقابت شدیدی میان واشنگتن و پکن در جریان است.

تحلیلگران می‌گویند ممکن است رهبران دو کشور خود را چندان نیازمند مصالحه ندانند. «ادگارد کاگان»، مقام پیشین کاخ سفید، گفت ترامپ بر این باور است که اقتصاد آمریکا در طول زمان رشد خواهد کرد و این کشور قدرتمندتر خواهد شد؛ در حالی که به گفته او، شی معتقد است آمریکا در مسیر افول شتابان قرار دارد و زمان به نفع چین است.

ضیافت شام با حضور مدیران شرکت‌های فناوری

قرار است برنامه‌های تشریفاتی دیگری نیز در جریان این سفر برگزار شود؛ از جمله یک ضیافت شام رسمی با حضور چهره‌های برجسته فناوری، مراسم نظامی در کاخ سفید و بازدید از آرشیو ملی آمریکا که نسخه اصلی اعلامیه استقلال و قانون اساسی این کشور در آن نگهداری می‌شود.

انتظار می‌رود مدیران شرکت‌های مهم فعال در بازار‌های آمریکا و چین، از جمله تیم کوک، مدیرعامل اپل، جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، و سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، در ضیافت شام روز پنجشنبه حضور داشته باشند.

با وجود اختلافات عمیق، دو کشور برگزاری این نشست را دنبال کرده‌اند؛ نشستی که به گفته تحلیلگران، با هدف نمایش ثبات در روابط میان بزرگ‌ترین تولیدکننده و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جهان برگزار می‌شود.

همانند دو دیدار قبلی ترامپ و شی از سال ۲۰۲۵، این دو رهبر قصد دارند دیداری کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و تشریفاتی داشته باشند. انتظار می‌رود به جای برگزاری نشست خبری مشترک در پایان دیدار، دو کشور بیانیه‌های جداگانه‌ای منتشر کنند و هر یک بر دستاورد‌هایی تأکید کنند که برای افکار عمومی داخلی خود اهمیت دارد.

برای ترامپ، این سفر پایان یک هفته دیپلماسی است که با اقامت دو روزه او در نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد. نزدیک به هفت ماه جنگ با ایران موجب افزایش قیمت انرژی در آمریکا شده و حزب جمهوری‌خواه ترامپ نیز با انتخابات کنگره در ماه نوامبر و شرایط دشواری روبه‌رو است.

شی جین‌پینگ بر افزایش تجارت چین نظارت داشته، اما این کشور همچنان با ضعف هزینه‌کرد خانوار‌ها و رکود بازار مسکن مواجه است. همچنین، پاکسازی گسترده فساد در ارتش به تحکیم قدرت شی کمک کرده، اما پرسش‌هایی درباره آمادگی ارتش آزادی‌بخش خلق چین ایجاد کرده است.

احتمال برگزاری دیدار دیگری میان ترامپ و شی در سال جاری نیز مطرح است؛ این دیدار ممکن است در نشست نوامبر سازمان همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه (APEC) در چین یا نشست گروه ۲۰ در ماه دسامبر در آمریکا انجام شود.

منبع: رویترز