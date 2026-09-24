باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ همایش کرمان بادبان توسعه ایران به میزبانی اتاق بازرگانی کرمان در حال برگزاری است.



رییس اتاق بازرگانی کرمان در همایش کرمان بادبان توسعه ایران گفت: اکنون کرمان تراز مثبت در انرژی دارد ذرحالی که طی چندسال گذشته ناترازی‌های جدی را شاهد بودیم و اتاق کرمان توجه ویژه‌ای به بحث انرژی خورشیدی داشت.

وی افزود: موضوع انرژی به حدی برای مامهم است که اتاق کرمان که باید دنبال تجارت و کسب و کارباشد وقت خود را به شکل جدی درحوزه انرژی صرف می‌کند و دو اندیشکده آب و انرژی داریم که اندیشکده آب اتاق کرمان رفرنس مراکز تحقیقاتی کشور است.

وی بیان کرد: ما پیش بینی ناترازی را از سال ۹۶ مطرح کردیم و مطالبه جدی ما رفع این ناترازی بود که نشامه اهتمام ما به مقوله انرژی داشت و در نهایت منجر به ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی متعدد در کشور شد.



وی تصریح کرد: الزاما انرژی خورشیدی منجر به رفع ناترازی نخواهد شد و اگر بحث سقف ۳۰ درصد رعایت نشود این مساله هم می‌تواند باعث ناترازی شود در نتیجه باید یک بخش دیگر انرژی را دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه ۸ هزارمگاوات انرژی خورشیدی را مجوز دادیم گفت: در این مقوله حدمجاز را رعایت نکردیم و نباید به حدی جلو رفت که در آینده معضل شود.

طبیب زاده تاکید کرد: انرژی بادی را به شکلی باید دنبال کرد که مساله ناترازی انرژی خورشیدی را جبران کند که اگر مطالعات دوستان نشان دهد می‌توان توسعه انرژی باد در کرمان را در سطح وسیع دنبال کرد همه ما مسئولین پای کار باشیم.