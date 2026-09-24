باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - روح‌الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت، با اشاره به تداوم تجارت خارجی ایران در شرایط تحریم و محدودیت‌های ایجادشده، گفت: موقعیت جغرافیایی ایران، دسترسی به کشور‌های همسایه، کریدور‌های بین‌المللی و استفاده از روش‌هایی مانند تجارت با ارز‌های ملی و تهاتر، موجب شده مسیر‌های جایگزین برای تجارت کشور فعال بماند.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت، با اشاره به تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده بر تجارت خارجی ایران اظهار کرد: سیاست غرب در این مقطع، ترکیبی از جنگ نظامی، محاصره و تشدید تحریم‌ها بوده و حتی به‌صورت مستقیم کشور‌های همسایه ایران را برای محدود کردن تجارت با کشورمان تحت فشار قرار داده است، اما با وجود این محدودیت‌ها، مسیر‌های جایگزین همچنان فعال هستند.

وی افزود: ایران ۱۵ کشور همسایه دارد و اگرچه ممکن است تجارت با چهار یا پنج کشور در جنوب تحت تأثیر شرایط و تنش‌های موجود کند شده باشد، اما سایر همسایگان همچنان مسیر تنفس تجارت خارجی کشور هستند.

لطیفی با اشاره به جایگاه جغرافیایی ایران گفت: ایران در طول تاریخ محل اتصال راه‌ها و گذرگاه‌های بین‌المللی بوده است. در گذشته مسیر‌هایی مانند جاده ابریشم شرق و غرب را از طریق ایران به یکدیگر متصل می‌کردند و امروز نیز کریدور‌های بین‌المللی از جمله کریدور شمال ـ جنوب و مسیر‌های اکو از ظرفیت جغرافیایی ایران استفاده می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت ادامه داد: قرابت‌های فرهنگی و اجتماعی میان ایران و کشور‌های همسایه نیز در استمرار روابط تجاری مؤثر است و بسیاری از مردم کشور‌های همسایه با ایرانیان روابط خانوادگی و خویشاوندی دارند؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً با ایجاد محدودیت‌های مرزی یا فشار‌های خارجی، این ارتباطات را متوقف کرد.

وی با بیان اینکه ایران طی نزدیک به پنج دهه با تحریم مواجه بوده است، گفت: کشور در طول این سال‌ها مسیر‌های مختلف برای دور زدن محدودیت‌های تحریمی را شناخته و به کار گرفته است. بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی نیز در سال‌های گذشته چندین بار تحت تحریم قرار گرفته‌اند و عملاً بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تحریمی علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

لطیفی تصریح کرد: ترکیب جنگ و تحریم ممکن است شدت محدودیت‌ها را افزایش داده باشد، اما در مقابل، مسیر‌های جایگزین نیز فعال شده‌اند؛ از جمله استفاده از کریدورها، ظرفیت کشور‌های همسایه و انتقال کالا از طریق یک کشور همسایه به مقصد کشور‌های دیگر.

وی افزود: کشور‌هایی مانند ترکیه و عراق می‌توانند در این زمینه نقش واسطه‌ای ایفا کنند و بخشی از تجارت ایران از طریق این مسیر‌ها به بازار‌های جهانی متصل می‌شود.