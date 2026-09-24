باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ حمیدرضا حبیبی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان کرمان در همایش کرمان بادبان توسعه ایران گفت: در حال حاضر ما به ظرفیت تولید ۴۷۰ مگاوات انرژی خورشیدی رسیدیم که بانوید یکی از سرمایه گذاران از عدد ۵۰۰ مگاوات در یک ماه آینده عبور کرده و به یکی از قطب‌های تولید خورشیدی تبدیل خواهیم شد.

وی افزود: شاید اولین موردی بود کمک گرفتیم از مردم تا توسعه انرژی خورشیدی را راه بیندازیم و امروز در جایگاهی هستیم که متقاضی داریم، اما ظرفیت تولید برای ارائه نداریم.

حبیبی گفت: در کنار توسعه ظرفیت‌ها و خروج دولت ازبنگاه داری و کمک از اندیشکده‌ها امیدواریم ضعف هاشناسایی و رفع شود.

وی تاکید کرد: درحوزه انرژی باد وساخت نیروگاه‌های بادی در کرمان کارخاصی نشده، اما در سال‌های اخیر اتفاق خوبی که رخ داده بادسنجی خوبی در برخی نقاط استان انجام و این دیتا منجر شد به گسترش مطالعات و درادامه همایش امروز را مدیون آن مطالعات بادسنجی هستیم.

وی بیان کرد: مهدوی نیا مدیرعامل برق شمال کرمان مدیری بودند که چندسال قبل این جسارت را کردند و این تحقیقات را کامل کردند.

در ادامه نشست با تجلیل از دیتای تهیه شده توسط مدیرعامل توزیع برق شمال کرمان وی با ارائه گزارشی گفت: کاری انجام شد تیمی بود وشروع کار سال ۹۲ بود که دغدغه داشتیم از انرژی باد استفاده کنیم، دکل‌های بادی را دیده بودیم و دنبال ایجاد آن در استان کرمان بودیم.

وی افزود: آن زمان به ما گفتند قیمت دکل بالاست و قیمتی حدود ۵۰۰ میلیون تومان معادل ۱۵۰ هزار دلار (با دلار ۳۵۰۰ تومان) می‌شد ما گفتیم ریسک می‌کنیم و اولین دیتا برداشت شده اسفند ۹۲ تا ۹۴ در نظام شهر نرماشیر و ریگان بعد درادامه در شهر بردسیر، سیرجان و ارزوییه ورود کردیم و بادسنجی شد.

مهدوی نیا تصریح کرد‌: باید دیتا دوسال مداومت داشته باشد و تجهیزات باید کالیبره می‌شد که خوشبختانه دفترچه سرمایه گذاری برای ۷ سایت بیرون آمد.

وی افزود: ما در سیرجان درختان پسته و شاخه‌های هرس شده را به مقدار زیاد داشتیم، زباله شهری ۱۸۰ تن در ماه و فضولات دام و کشاورزی نیز بالا بود و در بم نیز با باقی مانده شاخه نخیلات شرایطی مشابه داشتیم برای ساخت نیروگاه‌های بیوماس و اطلاعات در اختیار شهرداری آن شهر‌ها گذاشته شد، هرچند که از این مطالعات استفاده نشد.