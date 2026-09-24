به  گفته مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان، کرمان در یک ماه آینده با گذشت از عدد ۵۰۰ مگاوات تولید انرژی خورشیدی به یکی از قطب‌های تولید کشور تبدیل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ حمیدرضا حبیبی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان کرمان در همایش کرمان بادبان توسعه ایران گفت: در حال حاضر ما به ظرفیت تولید ۴۷۰ مگاوات انرژی خورشیدی رسیدیم که بانوید یکی از سرمایه گذاران از عدد ۵۰۰ مگاوات در یک ماه آینده عبور کرده و به یکی از قطب‌های تولید خورشیدی تبدیل خواهیم شد.

 

وی افزود: شاید اولین موردی بود کمک گرفتیم از مردم تا توسعه انرژی خورشیدی را راه بیندازیم و امروز در جایگاهی هستیم که متقاضی داریم، اما ظرفیت تولید برای ارائه نداریم.

 

حبیبی گفت: در کنار توسعه ظرفیت‌ها و خروج دولت ازبنگاه داری و کمک از اندیشکده‌ها امیدواریم ضعف هاشناسایی و رفع شود.

 

وی تاکید کرد: درحوزه انرژی باد وساخت نیروگاه‌های بادی در کرمان کارخاصی نشده، اما در سال‌های اخیر اتفاق خوبی که رخ داده بادسنجی خوبی در برخی نقاط استان انجام و این دیتا منجر شد به گسترش مطالعات و درادامه همایش امروز را مدیون آن مطالعات بادسنجی هستیم. 

 

وی بیان کرد: مهدوی نیا مدیرعامل برق شمال کرمان مدیری بودند که چندسال قبل این جسارت را کردند و این تحقیقات را کامل کردند.

در ادامه نشست با تجلیل از دیتای تهیه شده توسط مدیرعامل توزیع برق شمال کرمان وی با ارائه گزارشی گفت: کاری انجام شد تیمی بود وشروع کار سال ۹۲ بود که دغدغه داشتیم از انرژی باد استفاده کنیم، دکل‌های بادی را دیده بودیم و دنبال ایجاد آن در استان کرمان بودیم. 

 

وی افزود: آن زمان به ما گفتند قیمت دکل بالاست و قیمتی حدود ۵۰۰ میلیون تومان معادل ۱۵۰ هزار دلار (با دلار ۳۵۰۰ تومان) می‌شد ما گفتیم ریسک می‌کنیم و اولین دیتا برداشت شده اسفند ۹۲ تا ۹۴ در نظام شهر نرماشیر و ریگان بعد درادامه در شهر بردسیر، سیرجان و ارزوییه ورود کردیم و بادسنجی شد.

 

مهدوی نیا تصریح کرد‌: باید دیتا دوسال مداومت داشته باشد و تجهیزات باید کالیبره می‌شد که خوشبختانه دفترچه سرمایه گذاری برای ۷ سایت بیرون آمد.

 

وی افزود: ما در سیرجان درختان پسته و شاخه‌های هرس شده را به مقدار زیاد داشتیم، زباله شهری ۱۸۰ تن در ماه و فضولات دام و کشاورزی نیز بالا بود و در بم نیز با باقی مانده شاخه نخیلات شرایطی مشابه داشتیم برای ساخت نیروگاه‌های بیوماس و اطلاعات در اختیار شهرداری آن شهر‌ها گذاشته شد، هرچند که از این مطالعات استفاده نشد.

برچسب ها: خورشیدی ، باد
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