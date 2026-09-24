باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یک قاضی فدرال آمریکا روز پنجشنبه دستور داد دسترسی خبرنگاران شبکههای CNN، MS NOW و پولیتیکو به کاخ سفید دوباره برقرار شود و اعلام کرد ممنوعیت اعمالشده از سوی دونالد ترامپ علیه این سه رسانه، به احتمال زیاد مغایر با قانون اساسی است.
«تیم کلی»، قاضی دادگاه منطقهای آمریکا، این حکم را در پرونده شکایتی صادر کرد که این سه سازمان خبری علیه دولت ترامپ مطرح کرده بودند. آنها به ممنوعیت اعلامشده از سوی رئیسجمهور جمهوریخواه آمریکا در ۱۸ سپتامبر اعتراض کرده بودند.
کلی، دولت ترامپ را موظف کرد فوراً مجوزهای رسانهای این سه مجموعه را بازگرداند و مقامهای دولت را از اجرای این ممنوعیت به مدت ۱۴ روز منع کرد.
این قاضی همچنین استدلال دولت مبنی بر اینکه این ممنوعیت با ملاحظات امنیت ملی توجیه میشود را رد کرد.
او گفت: «شواهد موجود از ادعای متهمان مبنی بر اینکه لغو مجوزهای ورود خبرنگاران در عمل از امنیت ملی محافظت خواهد کرد یا در صورت صدور دستور دادگاه برای بازگرداندن مجوزها در جریان رسیدگی به این پرونده، امنیت ملی به خطر خواهد افتاد، پشتیبانی واقعی ندارد.»
کلی همچنین افزود که ترامپ شخصاً گفته بود دلیل این ممنوعیت، «عدم صداقت ادعایی و منفینگری» در گزارشهای این رسانهها بوده است.
کاخ سفید و نمایندگان سه رسانه بلافاصله به درخواستها برای اظهارنظر درباره این حکم پاسخ ندادند.
ترامپ پیشتر در شبکههای اجتماعی گفته بود این سه رسانه «نباید بتوانند دائماً داستانها و گزارشهای ساختگی و دروغ منتشر کنند.» و وکلای وزارت دادگستری آمریکا نیز تلاش کرده بودند این ممنوعیت را بر مبنای ملاحظات امنیت ملی توجیه کنند.
این سه رسانه روز دوشنبه در دادگاه فدرال واشنگتن از ترامپ و دیگر مقامهای دولت او شکایت کردند و مدعی شدند ممنوعیت اعمالشده، حقوق آنها بر اساس متمم اول قانون اساسی آمریکا در زمینه آزادی بیان و آزادی مطبوعات و همچنین حقوق مربوط به روند قانونی را نقض میکند.
آنها خواستار صدور دستور موقت برای بازگرداندن فوری دسترسی خود به کاخ سفید تا زمان رسیدگی به چالش حقوقی شدند.
کلی روز چهارشنبه در جلسه رسیدگی گفت دو رأی پیشین دادگاه تجدیدنظر حوزه فدرال واشنگتن بهروشنی نشان میدهد که خبرنگاران پیش از لغو مجوز ورودشان به کاخ سفید، از حق برخورداری از روند قانونی برخوردارند.
این قاضی افزود به نظر نمیرسد کاخ سفید به رسانههای هدف، فرصت معناداری برای اعتراض به لغو دسترسیشان داده باشد.
وکیل رسانهها نیز به کلی گفت این سه مجموعه بدون اطلاع قبلی و بدون فرصت قانونی برای اعتراض، از ورود به کاخ سفید منع شدهاند؛ اقدامی که او آن را مجازاتی بیسابقه، غیرمنطقی و شدید توصیف کرد.
در مقابل، وکیل وزارت دادگستری آمریکا گفت دولت ترامپ با ارسال نامههایی به این رسانهها در روز سهشنبه، توضیح کافی درباره لغو مجوزهای ورود ارائه کرده است. با این حال، قاضی نسبت به این استدلال ابراز تردید کرد و خاطرنشان کرد که نامهها پس از لغو مجوزها و پس از طرح شکایت ارسال شدهاند.
وزارت دادگستری آمریکا در یک پرونده حقوقی که روز سهشنبه ارائه کرد، استدلال کرده بود دسترسی به کاخ سفید یک امتیاز است، نه یک حق، و رئیسجمهور اختیار دارد دسترسی سازمانهای خبری را به حالت تعلیق درآورد.
ائتلافی از گروههای مدافع آزادی مطبوعات و دهها سازمان خبری نیز روز چهارشنبه با ارائه لایحهای حقوقی از این سه رسانه حمایت کردند. آنها استدلال کردند که «سلب حقوق خبرنگاران و رسانههای خبری به دلیل دیدگاه سردبیری ادعایی آنها، ناقض دههها رویه قضایی دیوان عالی آمریکا است.»
کمیته خبرنگاران برای آزادی مطبوعات، رویترز، واشنگتنپست و فاکسنیوز از جمله امضاکنندگان این لایحه بودند.
این پرونده حقوقی در حالی دنبال میشود که تنها چند هفته تا انتخابات میاندورهای ۳ نوامبر آمریکا باقی مانده است؛ انتخاباتی که جمهوریخواهان همحزبی ترامپ در آن برای حفظ کنترل کنگره تلاش میکنند.
منبع: رویترز