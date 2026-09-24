باشگاه خبرنگاران جوان - جدید نشان می‌دهد که بهبود سطح ویتامین D پیش از بارداری و در طول آن، می‌تواند پیامد‌های بارداری را هم برای مادر و هم برای نوزاد بهبود بخشد؛ از جمله کاهش خطر زایمان زودرس.

«آنجالی بورسوم»، نویسنده این مطالعه از دانشگاه علوم پزشکی کارولینای جنوبی، می‌گوید: «ما درباره نقش ویتامین D بر سلامت استخوان‌ها می‌دانیم، اما کسی درباره نقش‌های گوناگون آن در دوران بارداری به ما آموزش نمی‌دهد؛ به‌ویژه در مورد ارتباطی که اکنون با زایمان زودرس کشف کرده‌ایم.»

تحلیل داده‌های مربوط به بیش از ۱۵ هزار بارداری نشان داد زنانی که پایین‌ترین سطح ویتامین D را داشتند، با بیشترین خطر زایمان زودرس- که به معنای زایمان پیش از هفته سی‌وهفتم بارداری است- مواجه بودند.

این ارتباط به‌ویژه در موارد زایمان‌های بسیار زودرس- یعنی زایمان‌هایی که پیش از هفته سی‌ودوم رخ می‌دهند- مشهودتر بود.

پژوهشگران معتقدند برای تعیین اینکه آیا بهینه‌سازی سطح ویتامین D در دوران بارداری می‌تواند خطر بروز این عارضه را کاهش دهد یا خیر، به انجام کارآزمایی‌های بالینی نیاز است.

در همین حال، نویسندگان این مطالعه پیشنهاد می‌کنند زنانی که کمتر در معرض نور خورشید قرار می‌گیرند، بهتر است با پزشک یا مراقب سلامت خود درباره سطح ویتامین D و احتمال مصرف مکمل مشورت کنند.

پژوهش‌های پیشین اعضای همین تیم تحقیقاتی حاکی از آن است که ویتامین D ممکن است به تکامل جفت کمک کرده و خطر سایر عوارض جدی بارداری، مانند پره‌اکلامپسی (فشارخون بارداری) و دیابت بارداری را کاهش دهد.