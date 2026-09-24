باشگاه خبرنگاران جوان - در نخستین روز مهرماه به مناسبت آغاز سال تحصیلی کتابی با عنوان «زنگ آخر» منتشر شد که در آن جنایت هولناک مدرسۀ میناب به تصویر کشیده شده است.

جنایتی که در آن ۱۶۸ کودک بی‌گناه در خاک و خون غلتیدند و کمیتۀ حقیقت‌یاب سازمان ملل در همین روز‌های اخیر ارتکاب آن را از سوی آمریکا مسلّم دانسته و در کنار واقعۀ خونبار لامِرد مصداق جنایت جنگی شناخته است.

رمان زنگ آخر به قلم ابوالفضل جوکار قهرودی در ۲۲۸ صفحه، در قطع رقعی و به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است.

این رمان زندگی دختری یازده ساله به نام نهال را روایت می‌کند که از بمباران مدرسۀ دخترانۀ شجرۀ طیبه در میناب جان سالم به در می‌برد، اما شماری از دوستان و همسالان خود را در آن فاجعه از دست می‌دهد.

فرهنگ و آداب مردم خونگرم جنوب ایران، پیوند‌های خانوادگی و آرزو‌های کودکانه در تاروپود این داستانِ مبتنی بر واقعیت، حضوری پررنگ دارند.

ابوالفضل جوکار نویسندۀ این رمان، با سابقۀ سال‌ها معلمی در نقاط مختلف کشور از عهدۀ توصیف چند و، چون ماجرا و ظرایف اتفاقات در دبستانی دورافتاده به خوبی برآمده است.

امید می‌رود به زودی شاهد ترجمۀ فارسی این رمان در بازار کتاب ایران باشیم.