حضور هیئت ایرانی در نیویورک از یک سفر دیپلماتیک فراتر رفته و به موضوعی پرحاشیه تبدیل شده است؛ دیدار با نماینده آمریکا و نحوه مواجهه با تهدید‌های ترامپ، پرسش‌هایی درباره منطق و دستاورد این رویکرد ایجاد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی - هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حالی زیر سایه تحولات ملتهب بین‌المللی و تجاوز مستقیم نظامی ایالات متحده به کشورمان برگزار می‌شود که حواشی دیپلماتیک هیئت ایرانی، کانون توجه محافل رسانه‌ای و ناظران سیاسی قرار گرفته است. انتشار اخباری پیرامون تعاملات حاشیه‌ای در نیویورک و رویکرد دیپلمات‌های ارشد در صحن علنی، موجی از انتقاد‌ها و مطالبات جدی را متوجه وزارت امور خارجه کرده است.

دیداری پرحاشیه در سایه میانجی‌گری‌ها

در ساعات نخستین روز گذشته، ادعایی مبنی بر دیدار غیرمستقیم سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با «استیو ویتکاف» نماینده ویژه دولت آمریکا منتشر شد؛ خبری که ابتدا دونالد ترامپ در جریان دیدار دوجانبه با نخست‌وزیر انگلستان آن را رسانه‌ای کرد و به سرعت با واکنش‌های متفاوتی در سطح بین‌المللی روبه‌رو شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در تشریح دلایل این نشست تأکید کرده که اقدام مذکور با هدف «ابلاغ شروط صریح تهران» به طرف آمریکایی انجام گرفته است. با این حال، ناظران سیاسی با تکیه بر اظهارات پیشین چهره‌هایی، چون محسن رضایی و خود سخنگوی وزارت امور خارجه، اشاره می‌کنند که شروط ایران پیش‌تر و طی روز‌های گذشته به‌طور دقیق و رسمی از طریق کانال‌های منطقه‌ای از جمله قطر و پاکستان به واشنگتن منتقل شده بود.

از همین رو، کارشناسان این پرسش کلیدی را مطرح می‌کنند: در شرایطی که پیام تهران از مجاری دیپلماتیک امن ارسال شده، تکرار آن در قالب یک نشست روبه‌رو چه ضرورت یا دستاورد ملموسی داشته است؟ افزون بر این، در میان محافل غیررسمی این پرسش مطرح است که آیا این اقدام با چراغ سبز نهاد‌های عالی سیاست‌گذار صورت گرفته یا اقدامی مغایر با توصیه‌های حاکمیتی پیرامون مراقبت از مصالح ملی در مقطع حساس کنونی بوده است؟

اهرم بازار انرژی و مهار فشار‌های اقتصادی واشنگتن

یکی دیگر از ابعاد پرچالش این تعامل، تبعات مستقیم آن بر بازار انرژی است. در شرایطی که بحران افزایش بهای نفت به عنوان یکی از پاشنه‌آشیل‌های جدی دولت آمریکا در افکار عمومی و ساختار اقتصادی آن کشور به شمار می‌رود، هرگونه سیگنال دیپلماتیک از نیویورک توانسته بازار نفت را تا حدی مهار و از بار فشار‌ها بکاهد

منتقدان بر این باورند در حالی که واشنگتن هنوز پاسخی رسمی یا عملیاتی مبنی بر پذیرش مطالبات ایران ارائه نداده، فراهم‌کردن زمینه برای تلطیف فضای رسانه‌ای و در پی آن کاهش بهای انرژی، عملاً تضعیف یکی از اهرم‌های فشار میدانی علیه دولت متجاوز ارزیابی می‌شود.

پارادوکس «سنگر دیپلماسی» در برابر تهدید مستقیم

در کنار این موضوع، ماندن نماینده ایران در سالن مجمع عمومی هنگام سخنرانی دونالد ترامپ و تهدیدات علنی او علیه تمامیت ارضی کشورمان، بر ابهامات رفتار هیئت اعزامی افزوده است؛ رویدادی که با ترک جلسه از سوی دیگر نمایندگان و کارشناسان هیئت همراه بود، اما صندلی هیئت همچنان پر ماند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در توجیه این رویکرد، صندلی ایران را «سنگر دیپلماسی» خواند و دفاع از مواضع در برابر تندگویی‌ها را وظیفه قانونی دانست. با این حال، مقایسه این تصمیم با سوابق پیشین دستگاه دیپلماسی—از جمله ترک صندلی‌ها هنگام سخنرانی نمایندگان رژیم صهیونیستی—تردید‌های جدی را درباره یکپارچگی راهبرد کشور در واکنش به تهدیدات لفظی و عملی سران کشور‌های متخاصم پدید آورده است.

اکنون افکار عمومی و نخبگان سیاسی در انتظار پاسخ‌های مستدل و شفاف رئیس دستگاه دیپلماسی درباره چارچوب مجوزها، اهداف راهبردی و منافع عینی این رشته اقدامات در پایتخت بین‌المللی دیپلماسی هستند.

برچسب ها: ایران ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، آمریکا
خبرهای مرتبط
وتوی بازی سیاسی آمریکا در شورای امنیت
۷ پرده از شکست دشمن
همدستان ترامپ در جنگ با ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
ترامپ نشون داده که به هیچ کدام از قواعد بین المللی و حقوق بشر و سازمان ملل اعتقادی نداره . پس نشستن پای سخنان همچین آدمی در سازمان ملل چه معنی ای داره آقای دیپلمات؟ نشستی رسمیت ببخشی به همچین آدمی یا کف بزنی برای قاتل کودکان میناب ؟؟؟؟ خجالت ...
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
مشکل ما این هست که دیپلماتهای ما خیلی عقب تر از مردم ورزمندگان میدان خط مقدم هستند
۹
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
هر کسی که از قانون تخطی می کنه باید بازخواست کرد. شوخی نیست بحث یک کشور است
۱۲
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
هیئت ایرانی نباید در زمان لجن پراکنی این یارو ترامپ در مجمع حضور پیدا میکروند
۱۵
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
سلام من اگر جای شما بودم این متن تحلیلی رو حذف میکردم چون دقیقا ایجاد شبهه در اذهان می‌کنه و پیام نوعی ناهماهنگی در دستگاه دیپلماسی میده و مسئله دوگانه ها رو زنده می‌کنه آلان وقتش نیست که این مسایل رو مطرح کنید کمکی هم به انسجام نمیکنه تشکر
۲۵
۲۶
پاسخ دادن
نیویورک‌تایمز: نتانیاهو هشدار امارات درباره عملیات ۷ اکتبر را به مقام‌های امنیتی منتقل نکرد
انفجار در ریاض؛ گزارش‌ها از حمله پهپادی و موشکی به عربستان حکایت دارد
پنتاگون: شمار نظامیان آمریکایی زخمی در جنگ با ایران به ۸۶۱ نفر رسید
المشاط: عربستان به‌دنبال بازگرداندن یمن به وابستگی است
پولیتیکو: ترامپ گزینه‌های تازه‌ای را برای مهار قیمت سوخت بررسی می‌کند
مسکو: آمریکا جهان را به سمت رقابت هسته‌ای جدید می‌برد
فشار دوحزبی در سنا بر ترامپ برای لغو دعوت پوتین به اجلاس گروه ۲۰
حمله سایبری به راه‌آهن اسپانیا؛ اطلاعات کاربران به خطر افتاد
آخرین اخبار
حمله سایبری به راه‌آهن اسپانیا؛ اطلاعات کاربران به خطر افتاد
فشار دوحزبی در سنا بر ترامپ برای لغو دعوت پوتین به اجلاس گروه ۲۰
انفجار در ریاض؛ گزارش‌ها از حمله پهپادی و موشکی به عربستان حکایت دارد
پنتاگون: شمار نظامیان آمریکایی زخمی در جنگ با ایران به ۸۶۱ نفر رسید
نیویورک‌تایمز: نتانیاهو هشدار امارات درباره عملیات ۷ اکتبر را به مقام‌های امنیتی منتقل نکرد
پولیتیکو: ترامپ گزینه‌های تازه‌ای را برای مهار قیمت سوخت بررسی می‌کند
المشاط: عربستان به‌دنبال بازگرداندن یمن به وابستگی است
مسکو: آمریکا جهان را به سمت رقابت هسته‌ای جدید می‌برد
زلنسکی: اوکراین برای تأمین تسلیحات سال آینده به پول بیشتری نیاز دارد
یمن: عربستان در ۲۴ ساعت ۱۴ حمله هوایی و موشکی انجام داد
قطر: ایران و آمریکا برای پیشرفت مذاکرات تمایل دارند
گزارش واشنگتن‌پست از ابهام درباره آینده برنامه هسته‌ای عربستان
استقبال پوتین از توافق آمریکا و چین
النجباء: آیا پاسخ عراق به حمایت‌های ایران، توقف پروازهاست؟
ترامپ از برنامه دیدار دوباره با رئیس‌جمهور چین در دو ماه آینده خبر داد
یمن: نیرو‌های وابسته به عربستان از کوه نعمان رانده شدند
رویترز: بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش تمام شروط ایران از سوی آمریکا بستگی دارد
اعتراف لیبرمن: نتانیاهو و اسرائیل در جهان طرد شدند
مدودف نخبگان انگلیس را به سخره گرفت
الجزیره: مذاکرات ایران و آمریکا وارد مرحله فنی شده است
ترامپ: گفت‌و‌گو با رئیس جمهور چین سازنده بود
الزیدی در سازمان ملل: عراق به‌دنبال تنوع کریدور‌های انرژی است
ادعای نیرو‌های دولت مستعفی یمن درباره کنترل رشته‌کوه نعمان
اردوغان: پیمان دفاعی مکه علیه ایران و اسرائیل نیست
سی‌بی‌اس نیوز: تحرکات نظامی آمریکا در کارائیب افزایش پیدا می‌کند
کرملین: برای تعیین سفیر در انگلیس و فرانسه عجله نداریم
راهبرد آسمان سوخته از سوی ایران
پیام ترامپ به رئیس جمهور چین درباره کمک به ایران
هشدار ناتو درباره کمبود پدافند اوکراین پیش از زمستان
رویترز: دو فرودگاه دیگر عراق نیز پرواز‌های ایران را متوقف کردند