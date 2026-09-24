باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی - هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حالی زیر سایه تحولات ملتهب بین‌المللی و تجاوز مستقیم نظامی ایالات متحده به کشورمان برگزار می‌شود که حواشی دیپلماتیک هیئت ایرانی، کانون توجه محافل رسانه‌ای و ناظران سیاسی قرار گرفته است. انتشار اخباری پیرامون تعاملات حاشیه‌ای در نیویورک و رویکرد دیپلمات‌های ارشد در صحن علنی، موجی از انتقاد‌ها و مطالبات جدی را متوجه وزارت امور خارجه کرده است.

دیداری پرحاشیه در سایه میانجی‌گری‌ها

در ساعات نخستین روز گذشته، ادعایی مبنی بر دیدار غیرمستقیم سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با «استیو ویتکاف» نماینده ویژه دولت آمریکا منتشر شد؛ خبری که ابتدا دونالد ترامپ در جریان دیدار دوجانبه با نخست‌وزیر انگلستان آن را رسانه‌ای کرد و به سرعت با واکنش‌های متفاوتی در سطح بین‌المللی روبه‌رو شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در تشریح دلایل این نشست تأکید کرده که اقدام مذکور با هدف «ابلاغ شروط صریح تهران» به طرف آمریکایی انجام گرفته است. با این حال، ناظران سیاسی با تکیه بر اظهارات پیشین چهره‌هایی، چون محسن رضایی و خود سخنگوی وزارت امور خارجه، اشاره می‌کنند که شروط ایران پیش‌تر و طی روز‌های گذشته به‌طور دقیق و رسمی از طریق کانال‌های منطقه‌ای از جمله قطر و پاکستان به واشنگتن منتقل شده بود.

از همین رو، کارشناسان این پرسش کلیدی را مطرح می‌کنند: در شرایطی که پیام تهران از مجاری دیپلماتیک امن ارسال شده، تکرار آن در قالب یک نشست روبه‌رو چه ضرورت یا دستاورد ملموسی داشته است؟ افزون بر این، در میان محافل غیررسمی این پرسش مطرح است که آیا این اقدام با چراغ سبز نهاد‌های عالی سیاست‌گذار صورت گرفته یا اقدامی مغایر با توصیه‌های حاکمیتی پیرامون مراقبت از مصالح ملی در مقطع حساس کنونی بوده است؟

اهرم بازار انرژی و مهار فشار‌های اقتصادی واشنگتن

یکی دیگر از ابعاد پرچالش این تعامل، تبعات مستقیم آن بر بازار انرژی است. در شرایطی که بحران افزایش بهای نفت به عنوان یکی از پاشنه‌آشیل‌های جدی دولت آمریکا در افکار عمومی و ساختار اقتصادی آن کشور به شمار می‌رود، هرگونه سیگنال دیپلماتیک از نیویورک توانسته بازار نفت را تا حدی مهار و از بار فشار‌ها بکاهد

منتقدان بر این باورند در حالی که واشنگتن هنوز پاسخی رسمی یا عملیاتی مبنی بر پذیرش مطالبات ایران ارائه نداده، فراهم‌کردن زمینه برای تلطیف فضای رسانه‌ای و در پی آن کاهش بهای انرژی، عملاً تضعیف یکی از اهرم‌های فشار میدانی علیه دولت متجاوز ارزیابی می‌شود.

پارادوکس «سنگر دیپلماسی» در برابر تهدید مستقیم

در کنار این موضوع، ماندن نماینده ایران در سالن مجمع عمومی هنگام سخنرانی دونالد ترامپ و تهدیدات علنی او علیه تمامیت ارضی کشورمان، بر ابهامات رفتار هیئت اعزامی افزوده است؛ رویدادی که با ترک جلسه از سوی دیگر نمایندگان و کارشناسان هیئت همراه بود، اما صندلی هیئت همچنان پر ماند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در توجیه این رویکرد، صندلی ایران را «سنگر دیپلماسی» خواند و دفاع از مواضع در برابر تندگویی‌ها را وظیفه قانونی دانست. با این حال، مقایسه این تصمیم با سوابق پیشین دستگاه دیپلماسی—از جمله ترک صندلی‌ها هنگام سخنرانی نمایندگان رژیم صهیونیستی—تردید‌های جدی را درباره یکپارچگی راهبرد کشور در واکنش به تهدیدات لفظی و عملی سران کشور‌های متخاصم پدید آورده است.

اکنون افکار عمومی و نخبگان سیاسی در انتظار پاسخ‌های مستدل و شفاف رئیس دستگاه دیپلماسی درباره چارچوب مجوزها، اهداف راهبردی و منافع عینی این رشته اقدامات در پایتخت بین‌المللی دیپلماسی هستند.