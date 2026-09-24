باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمناف هاشمی که برای حضور در انتخابات فدراسیون جهانی کبدی به ناگویا سفر کرده است، در مورد انتخابش به عنوان نایب رئیس این فدراسیون جهانی گفت: این کرسی برای ورزش ایران است و با حمایت ها و پشتیبانی آقای اورسجی به عنوان رئیس کنفدراسیون آسیا به دست آمد و یک فرصت جدید برای کبدی و ورزش ایران است.

وی با تاکید بر این که داشتن کرسی جهانی در همه رشته ها به سود ورزش ایران خواهد بود، ادامه داد: باید تلاش کنیم ریاست کنفدراسیون کبدی آسیا که در اختیار یک ایرانی است را حفظ کنیم و مقر این کنفدراسیون را هم در تهران افتتاح کنیم.

مناف هاشمی با بیان این که برای حضور در انتخابات فدراسیون جهانی کبدی به ژاپن سفر کرده است، خاطرنشان کرد: در این چند روز تلاش کردم در سالن هایی که ورزشکاران ایران مسابقه دارند حضور پیدا کنم و به آنها بابت تلاش هایشان خدا قوت و دست مریزاد بگویم و دلگرمی بدهم برای موفقیت های بیشتر آنها در این بازی ها.

وی با بیان این که به مدال آوری کبدی در بازی های آسیایی بسیار خوش بین است ادامه داد: قطعا تیم های ملی کبدی ما در این بازی ها مدال های خوش رنگی کسب خواهند کرد. بنده برای کوراش هم که یک انجمن مستقل است همین آرزو را دارم چرا که وزیر محترم هم بر حمایت از این رشته تاکید کرده است.

معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت ورزش با اشاره به مدال آوری ورزشکاران ایران تا روز پنجم که باعث به دست آمدن جایگاه مناسب کاروان ورزش کشور در جدول توزیع مدال ها شده است گفت: تا لحظه ای که این گفتگو را انجام می دهیم ما ۱۵ مدال کسب کرده ایم که اتفاق مثبتی است و اطمینان دارم در روزهای آینده شرایط بهتر هم خواهد شد. به هر حال وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و خود روسای فدراسیون ها حمایت های مادی و معنوی خوبی از ورزشکاران داشتهاند و پاداش های پای سکوی خوبی هم در نظر گرفته اند.

وی در ارزیابی خود از عملکرد کاروان ورزش ایران در روزهای ابتدایی نیز گفت: رشته های کاراته، ووشو، بسکتبال، روئینگ و فوتبال الکترونیک نمایش و عملکرد خوبی داشتند که برخی طبق پیش بینی بود و برخی هم فراتر از انتظار ظاهر شدند. به عنوان مثال ما فوتبال الکترونیک را شانس مدال نقره پیش بینی کرده بودیم اما آنها طلا گرفتند و دست به کار بزرگی زدند که شیرینی متفاوتی داشت.

مناف هاشمی از ورزشکاران رشته های کاراته، ووشو و روئینگ قدردانی کرد و گفت: کاراته با دو طلا و سه نقره ای که کسب کرد عملکرد خوبی داشت و ووشو هم مدال آوری خوبی برای ورزش ایران داشت. روئینگ اما عملکرد بسیار عالی داشت و بالاتر از انتظار بود. محسن شادی رئیس جسور و کاربلدی است و منابعی را که در اختیارش قرار دادیم به درستی هزینه کرد و نتیجه اش را هم گرفت. وزیر محترم ورزش هم حمایت خوبی از روئینگ داشتند که ثمربخش بود.

معاون وزیر ورزش با قدردانی از تلاش ورزشکاران، کادر سرپرستی و کادر فنی همه تیم های ورزشی ایران در بیستمین دوره بازی های آسیایی گفت: قطعا در روزهای آینده ورزشکاران ما در رشته های دیگر هم مدال های پرتعدادی را کسب خواهند کرد و همانطور که از قبل هم پیش بینی کردیم شرایط ما از دوره قبل در هانگژو بهتر خواهد بود.

مناف هاشمی در پایان گفت: اصولا کاروان ورزش ایران در هفته دوم بازی ها مدال آوری می کرد اما این بار چند رشته ما عملکرد خوبی داشتند و این امیدواری را به وجود آوردند که در روزهای آینده با ورود ورزشکاران رشته های وزنه برداری، تکواندو و کشتی شرایط مدال آوری ما بهتر شود و در پایان جایگاه مناسبی را برای ایران کسب کنیم.