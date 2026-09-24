باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شامگاه چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵ در بیستوچهارمین گردهمایی، همایش و نمایشگاه سازندگان، توسعهگران و طراحان کشور که با حضور جمعی از انبوهسازان، سازندگان و سرمایهگذاران از سراسر کشور در سالن اجتماعات هتل آراز نوشهر برگزار شد، با تاکید بر ضرورت بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در مسیر توسعه، گفت: دغدغه ما ایران است و لاغیر؛ همه تلاش ما این است که ریل توسعه کشور با سرعت بیشتری حرکت کند تا فرزندان ایران آیندهای همراه با امنیت، نشاط، رضایتمندی و امید داشته باشند.
او افزود: مردم ایران از ما «زیست شرافتمندانه» انتظار دارند و زیست شرافتمندانه در بستر توسعه شکل میگیرد؛ توسعهای که امروز بیش از هر زمان دیگری به تحول جدی در عرصههای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی، انسانی و فناوری نیاز دارد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر ظرفیتهای کمنظیر مازندران در حوزه گردشگری، خواستار ورود بیشتر سرمایهگذاران و انبوهسازان به توسعه زیرساختهای گردشگری شد و گفت: برداشتن موانع از مسیر توسعه و سرمایهگذاری، مهمترین مطالبه فعالان این حوزه است.
سیدرضا صالحیامیری ضمن ابلاغ سلام رئیسجمهور به مردم این استان، افزود: مازندران استانی با ظرفیتهای بینظیر گردشگری است و تقریباً تمام جغرافیای آن از فرصتهای ارزشمند برای توسعه گردشگری برخوردار است.
او گفت: حضور سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی در چنین شرایطی نشان میدهد که سرمایهگذاران همچنان به ایران، سرزمین خود و آینده کشور تعلق خاطر دارند و در همین شرایط نیز برای سرمایهگذاری و توسعه تلاش میکنند که این موضوع قابل تقدیر است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: در این همایش تلاش کردیم ضمن تشریح وضعیت گردشگری کشور، از انبوهسازان و فعالان صنعت ساختمان بخواهیم بخشی از سرمایههای خود را به سمت توسعه زیرساختهای گردشگری هدایت کنند.
صالحیامیری گردشگری را دارای سه مؤلفه مهم دانست و گفت: نخستین مؤلفه، جذابیت است که ایران از این نظر ظرفیتهای فراوانی دارد و مازندران نیز یکی از جذابترین مقاصد گردشگری کشور به شمار میرود. مؤلفه دوم امنیت است که خوشبختانه کشور و استان از ظرفیتهای مناسبی در این زمینه برخوردارند و مؤلفه سوم، زیرساخت است که در این بخش به سرمایهگذاری جدیتری نیاز داریم.
او با اشاره به حجم طرحهای گردشگری در کشور افزود: بر اساس آمار ارائهشده، در حال حاضر ۳ هزار و ۱۷۰ طرح گردشگری در کشور در دست اجراست که مجموع سرمایهگذاری پیشبینیشده برای آنها یک هزار و ۳۰۰ همت اعلام شده است.
وزیر میراثفرهنگی گفت: باید برای توسعه زیرساختهای گردشگری، افزایش ظرفیت اقامتی و ایجاد تختهای جدید برای پذیرش گردشگران داخلی و خارجی تلاش بیشتری انجام شود.
صالحیامیری با اشاره به وضعیت سفر در کشور، افزود: حتی در شرایط دشوار اقتصادی، مردم ایران سفر را از سبد زندگی خود حذف نکردهاند و تداوم تقاضا برای سفر، نشاندهنده زنده بودن این صنعت و اهمیت آن در زندگی مردم است.
او گفت: آمارهای ارائهشده درباره ضریب اشغال هتلها در کشور نیز نشان میدهد که وضعیت در نقاط مختلف متفاوت است و نرخ اشغال از حدود ۲۶ درصد تا ۹۵ درصد متغیر است.
صالحیامیری همچنین بر ضرورت شنیدن صدای فعالان و سرمایهگذاران تأکید کرد و گفت: هم بیان سیاستهای دولت و هم شنیدن مطالبات سرمایهگذاران، از اولویتهای ماست و تلاش میکنیم موانع موجود بر سر راه سرمایهگذاری در حوزه گردشگری را برطرف کنیم.
او افزود: مهمترین مطالبه سرمایهگذاران بخش زیرساخت، یک جمله است؛ برداشتن موانع از مسیر توسعه و سرمایهگذاری. در استان مازندران نیز استاندار، معاونان استانداری و مدیرکل میراثفرهنگی استان جلسات مستمری را برای شناسایی و رفع این موانع برگزار میکنند.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران