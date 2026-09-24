باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین محمودپور بعد از کسب مدال نقره مسابقات رویینگ تک نفره سبک وزن مردان در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: مسابقه خیلی سختی بود و فکر نمی کردم بتوانم اینطور مسابقه را تمام کنم. بعد از ۱۲ سال تلاش توانستم این مدال را بگیرم. در دو دوره بازی های قبلی در جاکارتا و هانگژو حضور داشتم.



وی افزود: در جاکارتا فقط ۱۹ ساله بودم و سپس در هانگژو هم حضور داشتم. چهارمی، پنجمی و ششمی مسابقات را داشتم و این بار به مدال نقره رسیدم.



نایب قهرمان بازی های آسیایی ناگویا در خصوص اینکه هزار متر اول مسابقه در رده چهارم بود و توانست در نهایت به مدال نقره برسد، عنوان کرد: هنوز هم باور نمی کنم که توانستم به مقام دوم برسم. چند بار هم از بچه ها پرسیدم که چندم شدم. نمی دانم چه شد، اما به خاطر خودم و خانواده ام هر چه در توان داشتم، گذاشتم. از مردم و خانواده ام تشکر می کنم که حمایت کردند.



محمودپور در خصوص اینکه اعضای تیم ملی رویینگ از او حمایت ویژه ای داشتند، گفت: بچه های تیم ملی مثل خانواده ام هستند.