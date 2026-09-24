باشگاه خبرنگاران جوان- سجاد حسامی، مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی گفت: محصولات ارائه شده در طرح فروش اقساطی شامل تراکتورهای ۹۵۰ کمرشکن، ۴۷۰ و ۴۷۵ جفت‌دیفرانسیل باغی، ۴۵۵ پلاس، ۱۰۷۵ و ۳۹۹ شش‌سیلندر، انواع ادوات کشاورزی و ژنراتورهای ۲۰ تا ۱۵۰ کاواست.

وی با اعلام اینکه این محصولات با تسهیلات بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و بانک کشاورزی عرضه می‌شوند. یادآور شد: در طرح بانک مهر ایران، خریداران با پرداخت ۲۰ درصد پیش‌پرداخت، باقی مبلغ را در ۴۸ قسط ماهانه می‌پردازند. در طرح بانک کشاورزی، ۳۰ درصد مبلغ پیش‌پرداخت است و باقی‌مانده طی چهار سال، هر شش ماه یک قسط، با نرخ اعلام‌شده ۲۳ درصد پرداخت می‌شود.

حسامی گفت: متقاضیان طرح فروش اقساطی تراکتور و ادوات کشاورزی باید از طریق خدمات و جهاد کشاورزی معرفی شوند و مدارک زمین کشاورزی را ارائه دهند.

مدیر تعاون روستایی استان اضافه کرد:طبق اعلام نمایندگی، متقاضیان نباید در سه سال گذشته از طریق سامانه سابقه خرید تراکتور از نمایندگی‌ها داشته باشند. به‌دلیل محدودیت ظرفیت، اولویت با ثبت‌نام‌کنندگان قبلی است.

حسامی یادآور شد:نمایندگی تراکتورسازی اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی ارومیه در، بلوار خرمشهر، روبه‌روی پارک ساعت واقع شده است.