باشکاه خبرنگاران حوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - مهدی خلیلی سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از کاهش چشمگیر آتش زدن کاه و کلش در مزارع استان با اقدامات ترویجی و بهکارگیری فناوریهای نوین خبر داد و با اشاره به اهمیت حفظ ماده آلی خاک و پیشگیری از چالشهای زیست محیطی ناشی از سوزاندن بقایای گیاهی، گفت: سوزاندن کاه و کلش مزارع علاوه بر نابودی موجودات مفید خاکزی، کاهش حاصلخیزی اراضی و تشدید فرسایش خاک، خطرات جدی زیستمحیطی و بهداشتی برای جوامع محلی به همراه دارد؛ از این رو ترویج کشاورزی پایدار در اولویت برنامههای آموزشی این مدیریت قرار گرفته است.
او با بیان اینکه آگاهیبخشی به بهرهبرداران کلید اصلی حل این معضل است، افزود: با برنامهریزیهای صورتگرفته، کارگاهها و دورههای آموزشی و مهارتی متعددی در سطح شهرستانها و روستاهای استان برگزار شد که طی آن کارشناسان ترویج، پیامدهای مخرب آتشسوزی بقایا و مزایای اقتصادی و زراعی حفظ ماده آلی خاک را برای کشاورزان تشریح کردند.
سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران به راهکارهای فنی ارائهشده اشاره کرد و گفت: یکی از محوریترین توصیههای فنی ترویج، ترغیب کشاورزان و کمباینداران به استفاده و نصب دستگاههای کاهخردکن (چاپر) در کمباینهای برداشت است. خرد شدن بقایا و بازگرداندن آن به چرخه خاک، ضمن غنیسازی بستر کشت، شرایط را برای آمادهسازی سریعتر زمین جهت کشت دوم فراهم میکند.
خلیلی همچنین با تأکید بر نقش رسانههای ترویجی در ارتقای دانش کشاورزان، افزود: توزیع و نشر گسترده اطلاعیههای فنی، بروشورها، پیامکهای ترویجی و انتشار محتواهای آموزشی در سامانهها و بسترهای مجازی، موجب شد تا توصیههای کارشناسی بهموقع و با ضریب نفوذ بالا در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد.
او در پایان با قدردانی از همراهی و آگاهی کشاورزان مازندرانی، گفت: استمرار آموزشهای چهرهبهچهره، توسعه مکانیزاسیون متناسب با کشاورزی حفاظتی و نظارتهای میدانی، همچنان به عنوان یک رویکرد محوری برای به صفر رساندن آتش زدن مزارع در استان مازندران پیگیری خواهد شد.