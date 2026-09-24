وزیر راه و شهرسازی ۲۸۱ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه در استان سیستان و بلوچستان به ارزش ۲۶ هزار میلیارد تومان را افتتاح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - از پروژههای افتتاحی ۱۳۴ کیلومتر در جنوب استان، ۸۹ کیلومتر در شمال استان و ۵۸ کیلومتر در کریدور شمال ـ جنوب و محورهای ساحلی استان واقع شده است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در مراسم بهرهبرداری از ۲۸۱ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه در استان سیستان و بلوچستان، با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ضمن بزرگداشت هفته دفاع مقدس، از توجه وزیر راه و شهرسازی به توسعه زیرساختهای حملونقل در این استان قدردانی کرد.
هوشنگ بازوند با اشاره به ظرفیتهای سیستان و بلوچستان گفت: با اقدامات انجامشده و پیگیری استاندار، امروز دیگر نمیتوان سیستان و بلوچستان را منطقهای دورافتاده دانست و این استان به یک دروازه اقتصادی و تجاری کشور تبدیل شده است.
افتتاح زیرساختهای حملونقل تنها یک کار عمرانی نیست
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رویکرد وزیر راه و شهرسازی در توسعه زیرساختها افزود: افتتاح زیرساختهای حملونقل تنها افتتاح یک پروژه عمرانی نیست، بلکه بخشی از قدرت اقتصادی کشور و استان و همچنین بخشی از امنیت اقتصادی آن به شمار میرود.
وی ادامه داد: این رویکرد در سطح کشور دنبال شده و تجربه جنگ نیز اهمیت این راهبرد و توجه به زیرساختها را نشان داد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور همچنین از عملکرد ادارهکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان قدردانی کرد.
ضرورت توجه ویژه به کریدور ساحلی
بازوند در ادامه با اشاره به کریدور ساحلی کشور گفت: این کریدور از استان خوزستان تا سیستان و بلوچستان امتداد دارد و بیش از یکهزار و ۱۱۶ کیلومتر از آن در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.
وی همچنین به کریدور شرق به غرب اشاره کرد و افزود: این کریدور از مرز میرجاوه آغاز میشود و با عبور از استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد به خوزستان میرسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه میزان پیشرفت فیزیکی بخشهای مختلف این کریدورها متفاوت است، بر ضرورت توجه ویژه به کریدور ساحلی جاسک تا چابهار تأکید کرد
بازوند با اشاره به بهرهبرداری از ۲۸۱ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه در استان گفت: این ۲۸۱ کیلومتر، تنها افتتاح یک پروژه عمرانی نیست، بلکه بخشی از قدرت اقتصادی و امنیت استان است.
وی با اشاره به تأکید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه راه یک ثروت بزرگ است، افزود: نگاه ما باید از راه بهعنوان یک پروژه، به راه و سپس کریدور و در نهایت اقتصاد تغییر کند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور تأکید کرد: کریدورها میتوانند در اقتصاد و امنیت استان نقش داشته باشند و بهرهبرداری از این پروژهها بخشی از ظرفیت اقتصادی استان را افزایش میدهد.
بازوند از فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، استاندار سیستان و بلوچستان، معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی، معاون عمرانی استانداری، فرمانداران و تمام دستاندرکاران اجرای پروژهها قدردانی کرد.
منبع راه و شهرسازی استان