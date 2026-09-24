باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محمدرضا کنعانی مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت:خوشبختانه اقدامات درمانی و مراقبتی انجام‌شده مؤثر بوده و وضعیت عمومی فوک نسبت به زمان انتقال به میانکاله رو به بهبود است. درمان و تیمار تخصصی ادامه دارد و شرایط حیوان به‌صورت مستمر ارزیابی می‌شود.

او افزود: این فوک پس از گرفتارشدن در تور صیادی غیرمجاز و آسیب‌دیدگی، روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه در شهرستان جویبار نجات یافت و برای درمان و مراقبت به پناهگاه حیات‌وحش میانکاله منتقل شد و اکنون تحت نظارت دکتر امیر صیاد شیرازی، روند درمان و تیمار آن ادامه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: در این مرحله، اولویت اصلی تکمیل فرآیند درمان و بازیابی مناسب وضعیت جسمانی حیوان است و درباره مراحل بعدی، پس از تکمیل ارزیابی‌های تخصصی و متناسب با شرایط آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

کنعانی با اشاره به اهمیت حفاظت از فوک خزری به‌عنوان یکی از گونه‌های شاخص دریای خزر، افزود: نجات و درمان گونه‌های آسیب‌دیده، بخشی از مسئولیت حفاظتی ماست؛ اما در کنار آن باید عوامل تهدیدکننده نیز کنترل شوند. گرفتارشدن این فوک در تور صیادی غیرمجاز، ضرورت استمرار مقابله با صید غیرمجاز و کاهش مخاطرات ناشی از ادوات صیادی برای گونه‌های غیرهدف را بار دیگر نشان می‌دهد.

او در پایان از نیرو‌های حفاظت محیط زیست و عوامل تخصصی دخیل در نجات، انتقال، درمان و تیمار این فوک قدردانی کرد و گفت: مراقبت از این فوک تا رسیدن به وضعیت پایدار ادامه خواهد داشت و هرگونه تصمیم درباره مراحل بعدی، بر مبنای نظر تخصصی و شرایط جسمانی حیوان اتخاذ خواهد شد.