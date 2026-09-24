باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - روزنامه «والاستریت ژورنال» مدعی شده است که از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ژوئن، حدود ۱۳۰۰ محموله حاوی قطعات و مواد چینی با قابلیت استفاده دوگانه به وزارت دفاع ایران ارسال شده است؛ موضوعی که همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جینپینگ، روسای جمهور آمریکا و چین، بار دیگر روابط پکن و تهران را در کانون توجه قرار داده است.
والاستریت ژورنال با استناد به تحلیل دادههای گمرک ایران مدعی شده است که بخش قابل توجهی از این محمولهها شامل قطعاتی بوده که میتوان از آنها در ساخت موشک و پهپاد استفاده کرد.
بر اساس این گزارش ادعایی، یکی از محمولهها حاوی قطعات الکترونیکی مورد استفاده در ساخت بخشهایی از پهپادها و سامانههای هدایت موشک بوده که در همان روزی وارد تهران شده است که چین از تلاشهای خود برای کمک به کاهش تنش میان آمریکا و ایران سخن میگفت.
والاستریت ژورنال همچنین مدعی شده است که دو روز پس از ورود این محموله، بیش از ۱۲ محموله دیگر در دادههای گمرکی ثبت شده که مجموع ارزش قطعات موجود در آنها بیش از ۶ میلیون دلار بوده و قابلیت استفاده در ساخت پهپاد را داشتهاند.
این روزنامه در عین حال ادعا کرده است که قرار گرفتن این قطعات در دسته اقلام «دومنظوره» بهخودیخود نشان نمیدهد که آنها صرفاً با هدف استفاده نظامی تولید شدهاند. با این حال، به ادعای والاستریت ژورنال، دادههای گمرکی نشان میدهد وزارت دفاع ایران گیرنده این محمولهها بوده است.
انتشار این گزارش در آستانه دومین دیدار روسای جمهور آمریکا و چین در سال جاری صورت گرفته است؛ دیداری که در آن موضوع ایران در کنار مجموعهای از اختلافات گستردهتر میان واشنگتن و پکن، از جمله تجارت، تایوان، هوش مصنوعی و مواد معدنی کمیاب، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
منبع: وال استریت