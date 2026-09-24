پانزدهمین نشست مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد برای منطقه آسیا و اقیانوسیه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پانزدهمین نشست مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد برای منطقه آسیا و اقیانوسیه (UN-GGIM-AP) و سمپوزیوم بین‌المللی دانش و نوآوری مکانی برای تاب‌آوری اقلیمی و توسعه پایدار از ۲۱ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۰ شهریور تا ۲ مهر ۱۴۰۵) در کشور چین در حال برگزاری است. این رویداد که در شهر سانیا و به میزبانی وزارت منابع طبیعی چین (MNR) برگزار شده، با همکاری مشترک «مرکز جهانی دانش و نوآوری اطلاعات مکانی سازمان ملل» (UNGGKIC) ترتیب یافته است.

سازمان نقشه‌برداری کشور به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران، ریاست کارگروه سوم کمیته منطقه¬ای مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (AP-GGIM-UN) و نایب رئیسی کارگروه اول را بر عهده دارد. در این راستا سازمان نقشه‌برداری کشور با تدوین دستورالعمل و پرسشنامه‌ای در زمینه بلوغ به اشتراک‌گذاری نقشه و اطلاعات مکانی، در کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه را ارزیابی نموده است.

هم‌زمان با این رویداد، سمپوزیوم بین‌المللی با موضوع «دانش و نوآوری اطلاعات مکانی برای تاب‌آوری اقلیمی و توسعه پایدار» برگزار شد.

صیدایی، رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور و بکتاش، معاون فنی و تولید اطلاعات مکانی این سازمان، به ایراد سخنرانی با عنوان «نقش اطلاعات مکانی در توسعه پایدار دریامحور» پرداختند. در این سخنرانی که با استقبال حاضرین همراه شد، دستاوردهای سازمان نقشه برداری کشور در زمینه خودکفایی در تولید چارت-های دریایی، توسعه ایستگاه‌های جزرومدسنجی و طرحهای توسعه دریامحور در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر را تشریح نمودند.

در حاشیه این نشست، با هدف تقویت و توسعه همکاری‌های دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در حوزه علوم نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، صیدایی، رئیس سازمان نقش برداری کشور، با مقامات، رؤسا و مدیران نهادها و سازمانهای نقشه‌برداری سایر کشورها دیدار و گفتگو نمودند. از مهم‌ترین این دیدارها، می‌توان به دیدار هیئت ایرانی با رئیس «مرکز جهانی دانش و نوآوری اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد (UNGGKIC) » و دیدار با دکتر چو از کشور کره جنوبی، رئیس کمیته مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (UN-GGIM-AP)، اشاره نمود. در دیدارها دکتر لی‌پنگ به عنوان بالاترین مقام هیئت برگزارکننده این رویداد، از حضور فعال هیئت اعزامی ایران و برنامه¬های اجرایی، تشکر و قدردانی نمودند. وی کشور ایران را کشوری بزرگ، دارای فرهنگ درخشان و تاریخ غنی توصیف کرد. دکتر لی همچنین سازمان نقشه‌برداری ایران را از جمله علمی‌ترین و فنی‌ترین سازمان‌های نقشه‌برداری در منطقه آسیا و در سطح جهانی برشمرد و از فعالیت‌های این سازمان در سطح جهانی و به ویژه نشست‌های مرتبط با UN-GGIM-AP قدردانی نمود. دکتر چو نیز مشارکت سازمان نقشه¬برداری ایران را در کمیته UN-GGIM-AP ستودنی توصیف نمودند.

صیدایی این رویداد را بستری ارزشمند برای کشورهای عضو و شرکای بین‌بخشی دانسته تا به تبادل تجربیات، تقویت ارتباطات و نمایش توانمندی‌های فنی و اولویت‌های منطقه‌ای بپردازند. ایشان افزودند جامعه جهانی اطلاعات مکانی می‌تواند با همکاری در چارچوب‌های مشترک برای شکل‌دهی به چشم‌اندازی واحد، دانش و تخصص منطقه‌ای را تقویت نموده، راهکارهای مقیاس‌پذیر را به‌صورت مشترک خلق و جهانی پایدار و تاب‌آور را برای همگان تضمین کند.

در ادامه این رویداد، جلسه مربوط به هیئت رئیسه و برنامه‌ریزی در خصوص تصمیم‌گیری‌های کلان، پیگیری اهداف استراتژیک، نحوه ادامه همکاری‌های و اقدامات نشست‌های آتی با حضور نمایندگان ایران برگزار خواهد شد.