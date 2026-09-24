رئیس مرکز نوآوری و سلول درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: هزینه درمان پیوند سلول‌های بنیادی تحت پوشش ۹۰ درصدی بیمه قرار گرفته و تقریبا رایگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان حمیدجنیدی‌مقدم - امیر علی حمیدیه رئیس مرکز نوآوری و سلول درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مراسم جشن هزارمین پیوند سلول‌های بنیادی خون ساز در مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در حال حاضر هزینه درمان سلول‌های بنیادی در آمریکا بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار دلار است اما در ایران تقریبا در مراکز دولتی رایگان است؛ به طور کلی این روش، یکی از گران‌ترین متد‌های درمانی در دنیا محسوب می‌شود. 

به گفته وی، پوشش بیمه‌ای پیوند سلول‌های بنیادی خون ساز در ایران تقریباً ۹۰ درصد است.

حمیدیه تاکید کرد: تیم مرکز طبی کودکان ۲۲۰۰ پیوند در کودکان را انجام داده است. درمان پیوند سلول‌های بنیادی خون ساز برای بیمارانی که شانس بقا و زندگی کمی دارند انجام می‌شود.

امیر علی حمیدیه گفت: الان بیش از ۱۰۰۰ بیمار و ۷۰ نوع بیماری ریجستری می‌شوند. 

وی ادامه داد: اولین پیوند بالغین در سال ۱۳۷۰ برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی انجام شد و  پیوند سلول‌های بنیادی خون ساز در سال ۱۳۸۶ انجام شد.

در ادامه مراسم، رضا شروین بدو معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: پیوند سلول‌های بنیادی یکی از روش‌های نوین درمان بیماری‌های مختلف است.

به گفته وی، دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه آموزش‌های متخصصان در حوزه پیوند مغز و استخوان اقدامات خوبی را انجام داده است.

در ادامه مراسم، روح الله شیرزادی رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ پیوند سلول‌های بنیادی خون ساز در ابن مرکز طبی انجام شده است.

برچسب ها: سلول بنیادی ، ژن درمانی
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