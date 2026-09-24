مدیرکل راه و شهرسازی فارس از افتتاح بیش از ۱۰۰ کیلومتر پروژه بزرگراهی در این استان تا پایان سال خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، مجموع بزرگراه‌های افتتاح‌شده استان در یک سال به بیش از ۲۶۰ کیلومتر خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدمهدی عبدالهی پنجشنبه در همایش «ارزیابی نقش قیر‌های اصلاح‌شده در ارتقای کیفیت رویه‌های آسفالتی» با اشاره به گستردگی شبکه راه‌های فارس اظهار کرد: این استان حدود ۲۳ هزار کیلومتر راه دارد که بیش از ۱۰ درصد شبکه راه‌های کشور را شامل می‌شود.

او افزود: یکی از سیاست‌های مهم سال‌های اخیر، اجرای پروژه‌های راه‌سازی به‌صورت چهارخطه و بزرگراهی، به‌ویژه در مسیر‌های ارتباطی فارس با استان‌های کرمان، هرمزگان و بوشهر بوده است.

عبدالهی ادامه داد: در دهه فجر سال گذشته ۱۲۱ کیلومتر پروژه بزرگراهی در فارس افتتاح شد و در هفته دولت نیز ۳۷.۵ کیلومتر پروژه به بهره‌برداری رسید و امسال نیز بیش از ۱۰۰ کیلومتر دیگر از پروژه‌های بزرگراهی استان افتتاح خواهد شد.

تأمین بیش از ۳۰ هزار تن قیر برای پروژه‌های فارس

مدیرکل راه و شهرسازی فارس همچنین از تأمین بیش از ۳۰ هزار تن قیر برای پروژه‌های مختلف استان خبر داد و گفت: بیش از پنج هزار تن قیر در حوزه وزارت راه و شهرسازی و بیش از ۱۱ هزار تن نیز برای پروژه‌های شهری استان اختصاص یافته است.

او افزود: در حوزه شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل نیز بیش از ۱۱ هزار تن قیر تأمین شده که در مجموع، میزان قیر اختصاص‌یافته به پروژه‌های مختلف فارس را به بیش از ۳۰ هزار تن رسانده است.

عبدالهی با اشاره به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در فارس اظهار کرد: بیش از پنج هزار هکتار عملیات آماده‌سازی در قالب این طرح در استان در حال انجام است و ۱۲ هزار و ۴۰۵ واحد مسکونی در دهه فجر و حدود ۱۵ هزار واحد نیز در هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

او گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال عملیات تکمیل حدود هفت هزار و ۸۰۰ واحد دیگر از پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز انجام شود که بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها به اجرای عملیات آسفالت نیاز دارد.

قیر‌های اصلاح‌شده متناسب با شرایط اقلیمی فارس

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به تفاوت قیر‌های اصلاح‌شده با قیر‌های سنتی گفت: قیر‌های جدید برخلاف قیر‌های قدیمی که بیشتر بر اساس درجه نفوذ طبقه‌بندی می‌شدند، بر مبنای عملکرد و دامنه دمایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند در شرایط دمایی متفاوت عملکرد مناسبی داشته باشند.

عبدالهی افزود: این ویژگی برای فارس، که از مناطق سردسیر شمال استان تا مناطق گرمسیر جنوب را دربرمی‌گیرد، اهمیت ویژه‌ای دارد و امکان انتخاب نوع قیر متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه را فراهم می‌کند.

برچسب ها: راه و شهرسازی فارس ، بزرگراه
خبرهای مرتبط
بهره‌برداری از بزرگراه بوانات–صفاشهر تا پایان سال جاری
بزرگراه تنگ خیاره ـ لپویی در فارس با حداقل یک باند رفت و برگشت زیر بار ترافیک می‌رود
عملیات اجرایی باند دوم بزرگراه داراب ـ فسا آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
طنین خروش ۱۵۰ هزار نفری «جان‌فدایان ایران» در شیراز
افتتاح بیش از ۱۰۰ کیلومتر بزرگراه در فارس تا پایان سال/تأکید بر توسعه استفاده از قیر‌های اصلاح‌شده
آخرین اخبار
افتتاح بیش از ۱۰۰ کیلومتر بزرگراه در فارس تا پایان سال/تأکید بر توسعه استفاده از قیر‌های اصلاح‌شده
طنین خروش ۱۵۰ هزار نفری «جان‌فدایان ایران» در شیراز
از توقیف کالا‌های قاچاق تا بازداشت قانون شکنان
توقیف بیش از نیم تن تریاک در شیراز
اعلام محدودیت‌های ترافیکی مراسم جانفدایان در شیراز
دستگیری عامل تیراندازی در کازرون
۱۴ مصدوم و یک فوتی در ۳ سانحه رانندگی در جاده‌های فارس
راهیابی ۸.۴ هزار تن صیفی‌جات شیراز به بازارهای حوزه خلیج‌فارس و پاکستان
تجهیز فارس برای معرفی ۲۲۳ فرصت سرمایه‌گذاری در «شیراز اکسپو ۲۰۲۶»
جمع آوری بیش از ۴ هزارفقره برق غیرمجاز در فارس
خدمات آرامستان‌های شیراز حتی در بحران متوقف نمی‌شود/ سناریو جنگ، سیل و زلزله تدوین شد
گره ترافیکی بزرگ‌ترین شهرک صنعتی جنوب کشور نیازمند طرح جامع ۷۰۰ میلیاردی است
فرزندان شهدا و جانبازان لامرد از دوره دانش‌آموزی بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی می‌شوند
آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در فارس با حضور ۹۶۵ هزار دانش‌آموز
بهره‌گیری از توان تجاری ۱۶ استان مرزی برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کشور