فرمانده انتظامی دورود گفت: ۲۰ هزار نخ سیگار خارجی و ۱۶ هزار عدد قرص غیرمجاز و روانگردان در این شهرستان کشف و ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ مجتبی نوریان اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت‌های غیرقانونی یک واحد صنفی مطلع شدند و با هماهنگی قضائی از محل بازرسی کردند.

وی افزود: در این بازرسی ۲۰ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار خارجی فاقد مجوز و ۱۶ هزار و ۳۹۱ عدد قرص مخدر و روانگردان کشف، واحد صنفی متخلف نیز با هماهنگی قضائی پلمب و متهم به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی دورود از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی و توزیع دارو‌های غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
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۱۶ هزار عدد قرص روانگردان در دورود کشف شد
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