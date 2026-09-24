رئیس پلیس آگاهی مازندران از کشف سرقت طلاجات به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال و دستگیری سرایدار طمع‌کار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی مازندران گفت: در پی وقوع سرقت مقدار قابل توجهی طلاجات از یک مجتمع، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات برای کشف سرنخ‌های پرونده آغاز شد.

او افزود: کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی، بررسی دقیق اظهارات افراد مرتبط و اقدامات تخصصی، سرنخ‌هایی به دست آوردند که احتمال داخلی بودن سرقت را تقویت کرد و دامنه تحقیقات به افراد مرتبط با محل وقوع جرم کشیده شد.

سرهنگ خورشاد گفت: در ادامه بررسی‌ها، ظن کارآگاهان به یکی از سرایداران مجتمع معطوف شد که پس از هماهنگی قضایی دستگیر و تحت تحقیقات تخصصی پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: متهم در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب سرقت اعتراف و عنوان کرد طلاجات مسروقه را در یکی از طلافروشی‌های استان همجوار به فروش رسانده است.

او افزود: بررسی‌های بیشتر نشان داد متهم با وجوه حاصل از فروش طلا‌های مسروقه به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال، اقدام به خرید یک باب مغازه کرده است که این موضوع نیز در ادامه تحقیقات پرونده مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

سرهنگ خورشاد در پایان گفت: متهم پس از تکمیل تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده، با صدور قرار وثیقه مناسب روانه زندان شد.

منبع:خبرگزاری پلیس

برچسب ها: سرقت طلاجات ، سرقت اموال
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