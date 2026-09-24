باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا مومنی، مدیرکل دفتر بودجه وزارت راه و شهرسازی در همایش «ارزیابی نقش قیرهای اصلاحشده در ارتقای کیفیت رویههای آسفالتی» با اشاره به طرح تأمین قیر برای پروژههای عمرانی و مناطق محروم گفت: اجرای این طرح در شرایط دشوار اقتصادی میتواند بهعنوان اقدامی مؤثر در محرومیتزدایی و افزایش رضایت مردم مورد توجه قرار گیرد.
او با اشاره به حجم اعتبارات هزینهشده در حوزه راه اظهار کرد: طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴، حدود ۲۲۵ هزار کیلومتر عملیات ساخت یا اجرای پروژههای مرتبط با راه انجام شده و حدود ۶۵ درصد اعتبارات نیز در حوزه وزارت راه و شهرسازی و برای ساخت و بهسازی راهها هزینه شده است.
مومنی افزود: با وجود این حجم از سرمایهگذاری باید بررسی شود چرا همچنان بخش قابل توجهی از منابع صرف ترمیم و نگهداری راهها میشود و چگونه میتوان با افزایش دوام پروژهها، بهرهوری اعتبارات را ارتقا داد.
او با اشاره به ظرفیت صنعت قیر کشور گفت: کارخانههای تولید قیر در ایران از نظر فناوری در سطح قابل قبولی قرار دارند و چند کارخانه نیز به سامانههای تولید قیر پلیمری و اصلاحشده مجهز شدهاند، اما میزان استفاده از این محصولات در پروژهها همچنان محدود است.
مدیرکل دفتر بودجه وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: صرف تصویب قانون یا ابلاغ دستورالعمل برای حل این مسئله کافی نیست و باید فرهنگ استفاده از قیرهای اصلاحشده در میان دستگاههای اجرایی و فعالان حوزه راه توسعه پیدا کند.
مومنی گفت: نگاه دستگاههای اجرایی نباید صرفاً معطوف به افزایش حجم عملیات عمرانی باشد، بلکه با توجه به مسئولیتی که در قبال منابع کشور وجود دارد، افزایش دوام پروژهها و بهرهوری منابع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
او با اشاره به هزینه بالاتر قیرهای اصلاحشده پلیمری افزود: باید با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و متخصصان این حوزه، راهکارهایی برای کاهش هزینه تولید و استفاده از این محصولات پیدا شود.
مومنی ادامه داد: استفاده از فناوریهای جدید، از جمله اصلاح قیر با مواد و افزودنیهای کمهزینهتر، میتواند مورد بررسی قرار گیرد؛ بهویژه اینکه برخی از این روشها امکان افزایش عمر و دوام روسازی را فراهم میکنند.
آموزش و انتقال تجربه؛ هدف همایش قیرهای اصلاحشده
دبیر همایش «ارزیابی نقش قیرهای اصلاحشده در ارتقای کیفیت رویههای آسفالتی» نیز هدف از برگزاری این رویداد را آموزش، انتقال دانش و بررسی تجربههای اجرایی در زمینه استفاده از قیرهای اصلاحشده عنوان کرد.
محسن ورزشکار گفت: در یکی دو سال اخیر، در بودجه کشور سهمی برای این موضوع در نظر گرفته شده و با توجه به مطالعات انجامشده و گفتوگو با استادان و متخصصان، این همایش با هدف آموزش و زمینهسازی برای استفاده گستردهتر از قیرهای اصلاحشده در پروژههای کشور برگزار شده است.
او افزود: این همایش در چهار محور برگزار میشود که معرفی قیرهای اصلاحشده و مبانی انتخاب و تولید آنها، تولید و اجرای مخلوطهای آسفالتی حاوی قیرهای اصلاحشده، بررسی تجربههای اجرای پروژههای مرتبط در کشور و بررسی توانمندیهای صنعت داخلی در تولید قیرهای اصلاحشده از جمله این محورهاست.