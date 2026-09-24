باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در مصاحبه‌ای با روزنامه «نیویورک‌تایمز» گفت که مقام‌های این کشور طی یک سال گذشته برای احتمال حمله نظامی آمریکا به کانادا آماده شده‌اند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا مقام‌های اتاوا با توجه به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره تمایلش برای تبدیل کانادا به پنجاه‌ویکمین ایالت آمریکا، چنین احتمالی را در نظر گرفته‌اند، گفت: «فکر می‌کنم افرادی که چنین مسئولیت‌هایی بر عهده دارند، وظیفه دارند خطرات بسیار شدید و دور از انتظار را نیز بررسی کنند.»

کارنی افزود: «این صرفاً مدیریت ریسک است. این، سناریوی اصلی و محتمل ما نیست، اما آماده نشدن برای آن، غیرمسئولانه خواهد بود.»

نخست‌وزیر کانادا همچنین گفت کشورش قصد دارد وابستگی نظامی خود به سامانه ارتباطات ماهواره‌ای استارلینک متعلق به آمریکا را کاهش دهد.

او تأکید کرد: «در مورد استارلینک، بدون هیچ تردیدی، ما وابستگی خود به آن را متنوع خواهیم کرد [و کاهش خواهیم داد].»

کارنی توضیح داد که کانادا قصد دارد در این زمینه با کشورهای اروپایی و همچنین کره جنوبی همکاری کند.

منبع: تاس