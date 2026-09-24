معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش از جذب ۵۰۰ بهورز جدید و بازسازی مراکز فرسوده بهداشت در جهت افزایش توان خدمت‌رسانی شبکه سلامت خبر داد

سید علی حسینی؛ باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر رئیسی معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش با اعلام این خبر گفت: در حوزه بهورزان خوشبختانه مجوزات لازم را از سازمان امور استخدامی کشور جهت خرید خدمت و همچنین استخدام ۵۰۰ بهورز جدید در راستای افزایش توان خدمت رسانی شبکه سلامت کشور اخذ کردیم.

او با تاکید بر سهم مازندران در جذب بهورز، افزود: متاسفانه در حوزه بهورز شاهد یک روند معکوس بودیم و در خصوص جذب بهورز اولویت ما استان‌هایی است که روستا زیاد دارد و کمبود حضور بهورز در آن روستا‌ها احساس می‌شود مانند استان مازندران که حتما سهم بسزایی در جذب این ۵۰۰ بهورز دارد.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت با اشاره به نوسازی تمامی مراکز و خانه‌های بهداشت فرسوده طی زمانبندی ۲ ساله، گفت: طی مصوبه‌ای که داشتیم در تفاهم نامه‌ای با استاندار مقرر شد مراکز و خانه‌های بهداشتی که بالای ۲۵ سال قدمت دارند که متاسفانه تعدادشان هم بسیار است در زمانبندی ۲ ساله همه آنها از نو بازسازی یا در مواقع خیلی حاد تخریب و مجدد احداث شوند.

او افزود: خانه‌های بهداشت خط مقدم دایره سلامت جامعه هستند و با این اقدام شاهد به‌روز‌رسانی جدید در حوزه سلامت کشور خواهیم بود.

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برچسب ها: وزارت بهداشت ، معاون وزیر
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