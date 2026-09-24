حریفان تیم های ملی بسکتبال 3 نفره ایران در بخش بانوان و آقایان در مرحله یک چهارم نهایی بازی های آسیایی ناگویا مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  تیم ملی بسکتبال سه‌نفره بانوان ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف تایلند خواهد رفت. تیم ملی بسکتبال سه‌نفره بانوان تایلند با پیروزی ۲۱ بر ۹ مقابل سریلانکا، جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را به دست آورد و حریف ایران شد.

بر این اساس، تیم ملی بسکتبال سه‌نفره بانوان ایران امروز پنجشنبه ۲ مهرماه از ساعت ۱۳:۵۰ به وقت ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل تایلند قرار خواهد گرفت. ملی‌پوشان ایران پس از صعود از مرحله گروهی، برای حضور در جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها به مصاف تایلند خواهند رفت.

همچنین تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف ژاپن، میزبان این رقابت‌ها، خواهد رفت.

تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ژاپن با پیروزی ۱۸ بر ۱۷ مقابل قزاقستان، جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را به دست آورد و حریف تیم ملی ایران شد.

بر این اساس، ملی‌پوشان بسکتبال سه‌نفره مردان ایران امروز پنجشنبه ۲ مهرماه از ساعت ۱۵:۰۵ به وقت تهران در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا برابر ژاپن، میزبان مسابقات، قرار خواهند گرفت. تیم ملی ایران با کسب سه پیروزی متوالی در مرحله گروهی، به‌عنوان صدرنشین گروه خود به‌صورت مستقیم راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد و حالا برای صعود به جمع چهار تیم برتر، مقابل ژاپن به میدان می‌رود.

برچسب ها: تیم ملی بسکتبال 3 نفره ، بازی‌های آسیایی
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