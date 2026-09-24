معاون بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش گفت: طی ۳۰ سال آینده در کشور به ازای هر سه فرد یک نفر سالمند خواهیم داشت.

دکتر رئیسی معاون بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان -  با اعلام هشدار نسبت به روند چشمگیر افزایش سالمند در کشور گفت : امروزه یکی از معضلات کشور رفتن جمعیت به سمت سالمندی میباشد و در حال حاضر چیزی حدود ۱۰ درصد جامعه را سالمندان تشکیل می‌دهند که متاسفانه این نسبت در استان‌هایی همچون گیلان و مازندران نسبت به دیگر استان‌ها بیشتر است و این زنگ خطری برای سال‌های نچندان‌ دور ماست.

دکتر رئیسی با بیان اینکه طی دو سه دهه آینده وضعیت سالمندان در کشور وخیم تر میشود ، اظهار داشت : پیش بینی‌هایی که در خصوص روند رو به رشد سالمندان می‌شود متاسفانه پيش بينی های خوبی نیست و طبق تحلیل کارشناسان طی ۳۰ سال آینده به ازای هر سه ایرانی یک سالمند در کشور خواهیم داشت که این عدد، عدد بسیار بالایی است.

وی با تاکید بر اهمیت سند ملی سالمندی در حمایت از جامعه‌ سالمندی گفت : در حوزه سلامت ما یک سند ملی سالمندی داریم که بر اساس همین سند وظایف دستگاه‌ها مشخص گردید که هر یک از دستگاه‌ها با توجه به ماهیت‌شان باید چه اقداماتی را در خصوص خدمات‌دهی به سالمندان ارائه کنند ، همچنین وزارت بهداشت هم در راستای توسعه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سطح کشور می‌تواند زمینه‌ساز پیوسته و دائم برای مراقبت از سالمندان باشد.

وی تصریح کرد: بیش از ۴۰ درصد تخت‌های بیمارستانی در اختیار همین ۱۰ درصد سالمندان کشور است و این زنگ خطری است که اگر ۱۰ درصد برسد به ۳۰ درصد سالمند در سطح کشور قطعا زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی ما جوابگوی این حجم از سالمندان نیست لذا بهترین کار سالمندان سازی سالم به جامعه است که می‌بایست در دستور کار ما قرار گیرد.

برچسب ها: سالمندان ، وزارت بهداشت
خبرهای مرتبط
تاثیر منفی خاموشی‌ها بر روند تولید در مازندران
نتایج مثبت آزمایش‌ کووید در مازندران به بالای ۱۰ درصد رسید
زنگ خطر نابودی زبان طبری به صدا درآمد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
وقتی میگوید مرد باید تحت هر شرایطی مهریه را بپردازد زندان می کنید پابند می زنید اموال مصادره می کنید حال جمعیت هم می خواهید با این قوانین شما تنها راه نجات ازدواج نکردن و کاهش جمعیت است
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۶ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
فرزند کمتر زندگی بهتر
اینکه ۱ بچه بیارم نهابت ۲ تا و در رفاه تمام زندگی کنن بهتره
کشور با این حرکت بنده خراب بشه برام مهم نیست رفاه خودم مهم تره
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
همه پله های ساختمونا و پلای عابر پیاده و اتوبوسها و سراشیبی ها باید ۵ سانتی بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۸ ۰۳ مهر ۱۴۰۵
اصلاح قیمتها و سبقت گرونی ، باعث بوجود اومدن پیری در کشور عزیزمون شده
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
تاکسیا باید شاسی بلند باشن تا سالمندا بتونن سوار و پیاده بشن
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
باید فورا خیابونا و ساختمونا و وسایل نقلیه برای استفاده سالمندان تغییر کنن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
تا حالا رفتی تو مطب ها. یا تو خیابون بین مردم بدبخت زیر گرمای ۵۰ درجه اقاییی معاون وزیر بهداشت بببینی مردم چی اذشون میگذره اول برو ببین مردم بدبخت جوننننننن بدبخت چی ازشون میگذره بعد ببا بگو مردم دارن پیر میشن چرا
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
این از ابنرنتتتتتتتتون. این از وضعیت برق بردناتون اون از گرونی هاتون. به نظر شما مردم به چی شما دل خوش کننننننن بچه دار شن که جمعیت جووووووونننننننن شه
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۱ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
با این وضعیت که شما واسه مردم بدبخت درست کردین جمعیت کشور هر روز پیرو پیر تر تر میشه
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
اگه میخوایننننننننننن جمعیت کشور جوووووووووووننننننننن بشه گرونیویییییی برطرف کنید
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
اگه میخواین جمعیت کشور جوان بشه جنس ارزون کنید
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
با کدوم امید به آینده ازدواج کنند و بچه بیارند. خیلی ها توی یکیش می مانند. تازه با تورم ۱۰۰درصد ساعت شماره وداره میره بهسمت۱۰۰۰درصد.شما خودتون قضاوت‌ کنید. طرف سال۸۳ یک پراید خریده۶۵۰۰ الان یک فرقون خریده ۷۵۰۰.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۷ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
همینابگو من 14سال ازدواج کردم دوتابچه دارم یه خونه ی ساده دارم ماشین نداریم اول که چندین سال پیش طلافرختیم ووام گرفتیم تا خونه داربشیم پول ماشین گرفتن نداشتیم خونمون بنایی لازمه نداریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
خود کرده را تدبیر نیست
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
تو این اقتصاد خراب و گرانی ها مجرد ها تو خرج خودشون هم موندن
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۰۲ مهر ۱۴۰۵
همه پله ها باید ۵ سانتی بشه مخصوصا اتوبوسا
۰
۱
پاسخ دادن
۱۲
مقابله با تخریب زیستگاه‌ها و تخلفات شکار و صید در مازندران
جزای ۱۹ میلیارد ریالی برای قاچاقچی آرد یارانه‌ای
آموزش مدیریت بحران در ۷۳ مرکز جهاد کشاورزی مازندران برای مقابله با پیامد‌های ال‌نینو
رفع موانع سامانه یکتا در محصول کیوی با تدوین راهکار‌های عملیاتی
احیای موفق بیمار پس از ایست قلبی در مسیر انتقال به بیمارستان
پیش بینی تولید بیش از ۳ میلیون تن مرکبات و کیوی در مازندران
آخرین اخبار
پیش بینی تولید بیش از ۳ میلیون تن مرکبات و کیوی در مازندران
آموزش مدیریت بحران در ۷۳ مرکز جهاد کشاورزی مازندران برای مقابله با پیامد‌های ال‌نینو
رفع موانع سامانه یکتا در محصول کیوی با تدوین راهکار‌های عملیاتی
مقابله با تخریب زیستگاه‌ها و تخلفات شکار و صید در مازندران
جزای ۱۹ میلیارد ریالی برای قاچاقچی آرد یارانه‌ای
احیای موفق بیمار پس از ایست قلبی در مسیر انتقال به بیمارستان
تاکید استاندار مازندران بر مدیریت بازار منابع پروتئینی و افزایش صادرات
مرخصی زندان فرصت سرقت!؛ باند سارقان کابل برق در دام پلیس
مورد مثبتی از ابتلا به تب دنگی در مازندران گزارش نشده است
پرداخت ۹۰ درصدی مطالبات چایکاران
نیروی دریایی ارتش ‌در برابر ‌تهدیدات ایستاده‌ است