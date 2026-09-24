معاون بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش گفت: طی ۳۰ سال آینده در کشور به ازای هر سه فرد یک نفر سالمند خواهیم داشت.

دکتر رئیسی معاون بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام هشدار نسبت به روند چشمگیر افزایش سالمند در کشور گفت : امروزه یکی از معضلات کشور رفتن جمعیت به سمت سالمندی میباشد و در حال حاضر چیزی حدود ۱۰ درصد جامعه را سالمندان تشکیل می‌دهند که متاسفانه این نسبت در استان‌هایی همچون گیلان و مازندران نسبت به دیگر استان‌ها بیشتر است و این زنگ خطری برای سال‌های نچندان‌ دور ماست.

دکتر رئیسی با بیان اینکه طی دو سه دهه آینده وضعیت سالمندان در کشور وخیم تر میشود ، اظهار داشت : پیش بینی‌هایی که در خصوص روند رو به رشد سالمندان می‌شود متاسفانه پيش بينی های خوبی نیست و طبق تحلیل کارشناسان طی ۳۰ سال آینده به ازای هر سه ایرانی یک سالمند در کشور خواهیم داشت که این عدد، عدد بسیار بالایی است.

وی با تاکید بر اهمیت سند ملی سالمندی در حمایت از جامعه‌ سالمندی گفت : در حوزه سلامت ما یک سند ملی سالمندی داریم که بر اساس همین سند وظایف دستگاه‌ها مشخص گردید که هر یک از دستگاه‌ها با توجه به ماهیت‌شان باید چه اقداماتی را در خصوص خدمات‌دهی به سالمندان ارائه کنند ، همچنین وزارت بهداشت هم در راستای توسعه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سطح کشور می‌تواند زمینه‌ساز پیوسته و دائم برای مراقبت از سالمندان باشد.

وی تصریح کرد: بیش از ۴۰ درصد تخت‌های بیمارستانی در اختیار همین ۱۰ درصد سالمندان کشور است و این زنگ خطری است که اگر ۱۰ درصد برسد به ۳۰ درصد سالمند در سطح کشور قطعا زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی ما جوابگوی این حجم از سالمندان نیست لذا بهترین کار سالمندان سازی سالم به جامعه است که می‌بایست در دستور کار ما قرار گیرد.