شهروندخبرنگار ما همزمان با آغاز سال تحصیلی فیلمی از توزیع توزیع بیش از ۱۰۰ جلد دفتر و لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان کلاس اولی شهرستان راز و جرگلان ا به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرا رسیدن آغاز سال تحصیلی جدید، خانواده جانباز سرافراز حاج غلامحسین رضائی در اقدامی فرهنگی بیش از ۱۰۰ جلد دفتر و لوازم‌التحریر را میان دانش‌آموزان کلاس اولی شهرستان راز و جرگلان استان خراسان شمالی توزیع کردند. در این اقدام، دفتر‌های تهیه‌شده با تصویر جانباز سرافراز حاج غلامحسین رضائی و تصویری از شهر راز طراحی و چاپ شده است؛ اقدامی که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان، می‌تواند یادآور فرهنگ ایثار و همچنین ظرفیت‌ها و هویت بومی شهر راز برای نسل جدید باشد.
این هدایا با هدف حمایت از دانش‌آموزان در آغاز مسیر تحصیل و ایجاد خاطره‌ای شیرین از نخستین روز‌های مدرسه در اختیار دانش‌آموزان کلاس اولی قرار گرفت
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - خراسان شمالی

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برچسب ها: لوازم تحریر ، دانش آموزان ، سوژه خبری
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