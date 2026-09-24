باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرا رسیدن آغاز سال تحصیلی جدید، خانواده جانباز سرافراز حاج غلامحسین رضائی در اقدامی فرهنگی بیش از ۱۰۰ جلد دفتر و لوازم‌التحریر را میان دانش‌آموزان کلاس اولی شهرستان راز و جرگلان استان خراسان شمالی توزیع کردند. در این اقدام، دفتر‌های تهیه‌شده با تصویر جانباز سرافراز حاج غلامحسین رضائی و تصویری از شهر راز طراحی و چاپ شده است؛ اقدامی که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان، می‌تواند یادآور فرهنگ ایثار و همچنین ظرفیت‌ها و هویت بومی شهر راز برای نسل جدید باشد.

این هدایا با هدف حمایت از دانش‌آموزان در آغاز مسیر تحصیل و ایجاد خاطره‌ای شیرین از نخستین روز‌های مدرسه در اختیار دانش‌آموزان کلاس اولی قرار گرفت

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منبع: شهروندخبرنگار - خراسان شمالی

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