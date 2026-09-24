باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در نشست «جهاد تبیین» ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای عزیز، رزمندگان دلاور دفاع مقدس، ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا را گرامی می‌داریم و همچنین یاد شهدای منا را که امروز روز بزرگداشت آنان است، گرامی می‌داریم.

او همچنین با تسلیت رحلت آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی، از ایشان به‌عنوان یکی از چهره‌های برجسته حوزه علمیه و مکتب تشیع یاد کرد و گفت: این عالم بزرگ از جهات مختلف علمی، شخصیتی برجسته و پیشتاز بود و سال‌ها نیز مقام معظم رهبری در محضر ایشان تلمذ کرده‌اند. پیام رهبر معظم انقلاب در پی رحلت این مرجع بزرگ نیز جامع و گویا بود.

کلانتری در ادامه با اشاره به برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود: در این ایام، رؤسای جمهور و شخصیت‌های رسمی کشور‌های مختلف فرصتی پیدا می‌کنند تا درباره مسائل سیاسی کشور خود و موضوعات مهم جهانی سخن بگویند.

او با اشاره به تعبیر امام خمینی (ره) درباره سازمان ملل به‌عنوان «بزرگ‌ترین منبر جهان» گفت: این منبر نباید رها شود و نباید اجازه داد این فرصت به‌سادگی از دست برود.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) با اشاره به حضور شهید رجایی در سازمان ملل در سال‌های ابتدایی انقلاب، بیان کرد: حضور شهید رجایی در سازمان ملل نقطه عطفی بود؛ ایشان در آنجا آثار شکنجه‌های دوران طاغوت بر بدن خود را نشان داد و مواضع جمهوری اسلامی ایران را در برابر رژیم پهلوی و آمریکا بیان کرد.

کلانتری با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، این سخنرانی را «متین، دقیق و درخور شأن ملت ایران» توصیف کرد و گفت: با وجود فضاسازی‌ها و حاشیه‌هایی که پیش از سفر رئیس‌جمهور و پس از آن ایجاد شد، این سخنرانی با عزت و قاطعیت انجام گرفت.

او با اشاره به برخی مطالب مطرح‌شده درباره احتمال دیدار رئیس‌جمهور ایران با رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار کرد: برخی افراد پیش از سفر رئیس‌جمهور به آمریکا، بر دیدار و حتی دست دادن و روبوسی با رئیس‌جمهور آمریکا تأکید داشتند و تصور می‌کردند چنین اقدامی می‌تواند مشکلات را حل کند.

تولیت حرم شاهچراغ (ع) در ادامه به سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: این سخنرانی نیازمند تحلیل دقیق است و بخش قابل توجهی از آن به جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشت.

کلانتری افزود: از منظر من، تمرکز گسترده رئیس‌جمهور آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران در مهم‌ترین تریبون بین‌المللی، نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه ایران در معادلات سیاسی جهان است.

وی با اشاره به برخی تحلیل‌های مطرح‌شده درباره سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا ادامه داد: تناقض میان طرح موضوعاتی مانند تهدید، حمله، صلح و توافق، پیام‌های مختلفی را به همراه داشت و برخی تحلیلگران سیاسی نیز این سخنان را از زوایای مختلف بررسی کرده‌اند.

تأکید بر استفاده از تریبون سازمان ملل برای تبیین مواضع ایران

کلانتری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور ایران در سازمان ملل گفت: انتظار ملت ایران این است که در چنین تریبون‌هایی، آرمان‌های انقلاب اسلامی، تصویر امام خمینی (ره) و یاد و خاطره شهدای ایران مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: سازمان ملل فرصت مهمی برای بیان واقعیت‌های مربوط به تحولات منطقه و جهان و تشریح دیدگاه جمهوری اسلامی ایران است و باید از این ظرفیت برای تبیین مسائل و رساندن پیام ملت ایران به افکار عمومی جهان استفاده کرد.

تولیت آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع) همچنین با اشاره به سخنرانی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل، مدعی شد: نحوه حضور و واکنش برخی نمایندگان و حاضران در زمان این سخنرانی، نشانه‌ای از مخالفت با سیاست‌های رژیم صهیونیستی و اعتراض به عملکرد این رژیم بود.

کلانتری در پایان ابراز امیدواری کرد: به برکت خون شهدا، به‌ویژه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شاهد رسوایی و شکست ظلم و استکبار در جهان و پیروزی ملت ایران و مستضعفان جهان باشیم.