رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به برگزاری بزرگترین رزمایش ۴۰ هزار موتورسوار «جانفدای ایران» در پایتخت از اجرای طرح تمهیدات انتظامی-ترافیکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص اجرای زمان و مکان این طرح اعلام کرد:

این مراسم از ساعت: ۰۶:۰۰ صبح روز جمعه تا ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم در خیابان دماوند «تقاطع امام علی (ع) تا میدان آزادی» اجرا میگردد.

سردار موسوی پور مکان برگزاری رزمایش و استقرار موتورسیکلت ها را در خیابان انقلاب اسلامی و دماوند از میدان فردوسی تا تقاطع امام علی (ع) «در مسیر شرق به غرب و خط ویژه» اعلام کرد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه خاطر نشان کرد: رژه موتوری از میدان فردوسی به سمت میدان آزادی خواهد بود. 

برچسب ها: راهور ، تمهیدات ترافیکی
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