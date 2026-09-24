باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در مراسم جشن هزارمین پیوند سلولهای بنیادی خون ساز گفت: توجه به ایدههای نو در حوزه سلولهای بنیادی خون ساز یکی از سیاستهای اصلی دانشگاه است.
به گفته وی، برخی از کودکان بیمار تنها با انجام پیوند سلولهای بنیادی خون ساز درمان میشوند.
وی تصریح کرد: برای انجام پیوند سلولهای بنیادی محدودیتهای فضایی داریم، اما از نظر نبوغ علمی و نیروی انسانی متخصص هیچ کمبودی در کشور نداریم.
همچنین رئیس کرمی در جمع خبرنگاران در خصوص المپیاد دانشجویی دارو، تاکید کرد: در المپیاد دانشجویی ۷۰۰ نفر شرکت کرده و ایدههای برتر در اختیار صنعت داروسازی کشور قرار گرفت تا حمایتهای همه جانبه مالی و معنوی از طرحهای ممتاز انجام شود.