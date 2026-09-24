باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی الحکیم در واکنش به طرح ادعاهای تکراری مجری برنامه مبنی بر متهم کردن ایران به تروریسم دولتی، با اتخاذ رویکردی مطالبهگرانه تأکید کرد: «وقتی ایران را متهم به تروریسم دولتی میکنید، باید از شما پرسید زمانی که طرف مقابل، رهبری و مقامات رسمی ایران را هدف قرار داد و دست به ترور زد، آن اقدام تروریسم دولتی نبود؟»
این کارشناس عراقی با اشاره به جنایات تاریخی و استانداردهای دوگانه غرب و رسانههای منطقه در قبال قربانیان تروریسم افزود: «آیا زمانی که مدارس هدف قرار گرفتند و دهها کودک بیگناه جان خود را از دست دادند، مصداق بارز تروریسم دولتی نبود؟ چطور در برابر ترور مقامات رسمی، جنایات جنگی و کشتار کودکان سکوت میکنید اما اکنون جای متهم و مدعی را عوض کردهاید؟»
اظهارات الحکیم در این گفتوگوی زنده، با برجستهسازی تروریسم رسمی و حمایتهای آشکار از گروهکهای تروریستی و اقدامات تجاوزکارانه علیه اهداف غیرنظامی ایران در دهههای اخیر، بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی و محافل رسانهای عربی و منطقهای داشته است.