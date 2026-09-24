معاون سیاسی سپاه فجر فارس گفت: ایران در حوزه پدافند، شبکه مقاومت و تنگه هرمز از موقعیت پایداری برخوردار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - عبدالله حاجی‌زاده در نشست «واکاوی ابعاد مختلف جنگ رمضان» که در آستان مقدس حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: آنچه جنگ تحمیلی را به دفاع مقدس تبدیل کرد، روحیات و ویژگی‌هایی بود که ملت ایران در آن دوره از خود نشان داد و امروز نیز برای حل مسائل کشور باید به همان روحیات بازگشت.

او با اشاره به ارزیابی آمریکایی‌ها از وضعیت جمهوری اسلامی ایران افزود: بر اساس این ارزیابی، ایران در سه حوزه پدافند، شبکه مقاومت و تنگه هرمز از موقعیت پایداری برخوردار است.

معاون سیاسی سپاه فجر فارس ادامه داد: در حوزه آفندی نیز استفاده از تاکتیک‌ها و فناوری‌های جدید و اقداماتی که در جریان نبرد اخیر انجام شده، از نگاه آمریکایی‌ها نشان‌دهنده تداوم ظرفیت آفندی جمهوری اسلامی است.

حاجی‌زاده درباره تنگه هرمز نیز گفت: برآورد آمریکایی‌ها و برخی کشور‌های غربی این است که تنگه هرمز همچنان در اختیار و کنترل جمهوری اسلامی قرار دارد و این موضوع یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ایران در معادلات منطقه‌ای است.

او با اشاره به ظرفیت شبکه مقاومت در منطقه افزود: تحولات باب‌المندب و اقداماتی که از سوی یمنی‌ها انجام شد، نشان داد که جبهه مقاومت می‌تواند معادلات منطقه‌ای و محاسبات آمریکا و رژیم صهیونیستی را تحت تأثیر قرار دهد.

معاون سیاسی سپاه فجر فارس با بیان اینکه آمریکایی‌ها متناسب با این شرایط، راهبرد‌های خود را تنظیم کرده‌اند، اظهار کرد: نخستین راهبرد، ایجاد بن‌بست در مذاکرات و نقض تفاهمات گذشته، دومین راهبرد جلوگیری از بازسازی و بازیابی قدرت دفاعی و فناوری جمهوری اسلامی و سومین راهبرد، افزایش کنترل‌شده بحران است.

حاجی‌زاده افزود: جمهوری اسلامی نیز در مقابل این رویکردها، فعال‌سازی ظرفیت شبکه مقاومت، مدیریت و تشدید بحران در چارچوب منافع خود و ایستادگی در برابر فشار‌های مذاکراتی را دنبال کرده است.

او با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت: جمهوری اسلامی اعلام کرده است که پیش از ورود به مذاکرات، باید برخی پیش‌شرط‌ها و تعهدات طرف مقابل اجرایی شود و تجربه‌های گذشته نیز بر ضرورت اجرای گام‌به‌گام تعهدات تأکید دارد.

معاون سیاسی سپاه فجر فارس در ادامه از افزایش تنش و گسترش جنگ، انحراف از جنگ و اعمال فشار دریایی و همچنین مذاکره به عنوان سناریو‌های مطرح در محاسبات آمریکا یاد کرد و گفت: هر یک از این سناریو‌ها برای آمریکایی‌ها پیامد‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی خاص خود را دارد.

وی با اشاره به طرح پیشنهادی قطر برای ازسرگیری گفت‌و‌گو‌ها اظهار کرد: بر اساس آنچه مطرح شده، جمهوری اسلامی اصلاحات و شروطی را به این طرح اضافه کرده و بر اجرای گام‌به‌گام تعهدات تأکید دارد.

حاجی‌زاده افزود: موضوع آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و اجرای تعهدات طرف مقابل از جمله موضوعاتی است که جمهوری اسلامی بر آن تأکید دارد و این روند باید بر اساس تجربه‌های گذشته و به صورت مرحله‌ای دنبال شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت انسجام داخلی گفت: یادداشت‌های تفاهم و قرارداد‌ها را دولت‌ها امضا می‌کنند، اما اجرای آنها ماهیتی حاکمیتی دارد و در این زمینه علاوه بر نهاد‌های رسمی، انسجام اجتماعی نیز اهمیت زیادی دارد.

معاون سیاسی سپاه فجر فارس با بیان اینکه اختلاف‌نظر در جامعه طبیعی است، افزود: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که رقابت سیاسی به تنازع، تنفر و دوقطبی مخرب تبدیل نشود؛ چراکه دشمن می‌تواند از اختلافات داخلی برای تضعیف انسجام جامعه استفاده کند.

حاجی‌زاده ادامه داد: یکی از دوگانه‌هایی که ممکن است در میان نیرو‌های انقلابی فعال شود، دوگانه آرمان‌گرایی و واقع‌بینی است؛ در حالی که راهکار، «آرمان‌گرایی واقع‌بینانه» است و نباید جامعه را میان آرمان‌گرایی مطلق و واقع‌بینی محض قرار داد.

او با اشاره به تجربه انتخابات سال ۱۳۸۸ اظهار کرد: در آن مقطع، یک حماسه بزرگ انتخاباتی شکل گرفت، اما در ادامه کشور برای مدت طولانی درگیر منازعات داخلی شد و آثار آن نیز در حوزه‌های مختلف باقی ماند؛ بنابراین باید از تجربه‌های تاریخی برای حفظ انسجام اجتماعی استفاده کرد.

«دفاع مقدس» نیازمند فهم الزامات آن است

معاون سیاسی سپاه فجر فارس با تأکید بر اینکه حضور مردم در صحنه زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که با خودآگاهی همراه شود، گفت: دفاع مقدس صرفاً یک حضور نمادین نبود، بلکه الزامات خاص خود را داشت و باید این الزامات را در شرایط امروز نیز مورد توجه قرار داد.

حاجی‌زاده افزود: جمهوری اسلامی علاوه بر واکنشگری، امروز در برخی عرصه‌ها به کنشگری و ترسیم آینده نیز می‌پردازد و در شکل‌گیری نظم جدید جهانی، مسائل مختلفی را مطرح کرده است.

او با اشاره به اهمیت قدرت دیپلماسی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در عرصه نظامی باید از حقوق و منافع کشور دفاع کرد، در عرصه دیپلماسی نیز نمایندگان جمهوری اسلامی باید از حقوق کشور دفاع کنند؛ چراکه دیپلماسی نیز نوع دیگری از میدان و مبارزه است.

معاون سیاسی سپاه فجر فارس در پایان گفت: باید با حفظ انسجام اجتماعی، دستاورد‌های نظامی به یک دارایی دائمی و راهبردی برای جمهوری اسلامی تبدیل شود؛ چراکه جنگ و مذاکرات صرفاً ابعاد سیاسی ندارند و ابعاد امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و تمدنی نیز دارند.