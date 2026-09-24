دولت طالبان افغانستان از کشته شدن ۴ غیرنظامی در حملات هوایی شب گذشته پاکستان به افغانستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دولت طالبان در افغانستان اعلام کرد حملات هوایی شب گذشته ارتش پاکستان به مناطقی در استانهای قندهار، پکتیا و خوست، دستکم چهار غیرنظامی افغان را به کام مرگ کشانده است.
این حملات در حالی انجام شد که پیش از آن، عطاءالله تارار، وزیر اطلاعرسانی پاکستان، از اجرای عملیات هوایی علیه اهدافی در داخل افغانستان خبر داده بود.
تارار اعلام کرده بود نیروی هوایی پاکستان با استفاده از جنگندهها و پهپادها، حملات «دقیق» را علیه ۱۰ منطقه در افغانستان انجام داده است.
به گفته وزیر اطلاعرسانی پاکستان، اهداف این حملات مراکز نظامی مرتبط با حملات پهپادی اخیر از خاک افغانستان علیه پاکستان بودهاند.
با این حال، مقامهای دولت طالبان اعلام کردهاند که در جریان حملات شب گذشته، شماری از غیرنظامیان نیز جان خود را از دست دادهاند.