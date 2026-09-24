دولت طالبان افغانستان از کشته شدن ۴ غیرنظامی در حملات هوایی شب گذشته پاکستان به افغانستان خبر داد.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دولت طالبان در افغانستان اعلام کرد حملات هوایی شب گذشته ارتش پاکستان به مناطقی در استان‌های قندهار، پکتیا و خوست، دست‌کم چهار غیرنظامی افغان را به کام مرگ کشانده است.

این حملات در حالی انجام شد که پیش از آن، عطاءالله تارار، وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان، از اجرای عملیات هوایی علیه اهدافی در داخل افغانستان خبر داده بود.

تارار اعلام کرده بود نیروی هوایی پاکستان با استفاده از جنگنده‌ها و پهپادها، حملات «دقیق» را علیه ۱۰ منطقه در افغانستان انجام داده است.

به گفته وزیر اطلاع‌رسانی پاکستان، اهداف این حملات مراکز نظامی مرتبط با حملات پهپادی اخیر از خاک افغانستان علیه پاکستان بوده‌اند.

با این حال، مقام‌های دولت طالبان اعلام کرده‌اند که در جریان حملات شب گذشته، شماری از غیرنظامیان نیز جان خود را از دست داده‌اند.

برچسب ها: افغانستان و پاکستان ، حمله هوایی
خبرهای مرتبط
پاکستان نخستین دبیرکل پیمان دفاعی مکه را منصوب کرد
شمار قربانیان حمله به مقر پلیس در پاکستان به ۳۱ نفر رسید
تأکید عربستان و پاکستان بر تقویت همکاری‌ها در چارچوب پیمان دفاعی مکه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بلاتکلیفی در نیویورک
شی جین‌پینگ: چین و آمریکا باید زمینه همزیستی مسالمت‌آمیز را فراهم کنند
ادعای وال‌استریت ژورنال درباره ارسال هزاران قطعه چینی به ایران
نخست‌وزیر کانادا: برای احتمال حمله نظامی آمریکا آماده شده‌ایم
قاضی آمریکایی دستور بازگشت دسترسی CNN به کاخ سفید را صادر کرد
رویترز: کاخ سفید بیانیه پیشنهادی علیه تحریم شهرک‌های اسرائیلی توسط انگلیس را منتشر نکرد
ترامپ از شی جین‌پینگ در واشنگتن استقبال کرد؛ تجارت و ایران در کانون رایزنی‌ها
کره شمالی: تسلیحات هسته‌ای خود را کنار نمی‌گذاریم
افزایش ۲ درصدی قیمت نفت؛ هشدار درباره گسترش جنگ به اقیانوس هند
زمین‌لرزه ۵.۱ ریشتری شرق ترکیه را لرزاند
آخرین اخبار
افزایش ۲ درصدی قیمت نفت؛ هشدار درباره گسترش جنگ به اقیانوس هند
زمین‌لرزه ۵.۱ ریشتری شرق ترکیه را لرزاند
پاکستان اهدافی را در افغانستان هدف قرار داد
نخست‌وزیر کانادا: برای احتمال حمله نظامی آمریکا آماده شده‌ایم
ادعای وال‌استریت ژورنال درباره ارسال هزاران قطعه چینی به ایران
رویترز: کاخ سفید بیانیه پیشنهادی علیه تحریم شهرک‌های اسرائیلی توسط انگلیس را منتشر نکرد
قاضی آمریکایی دستور بازگشت دسترسی CNN به کاخ سفید را صادر کرد
بلاتکلیفی در نیویورک
کره شمالی: تسلیحات هسته‌ای خود را کنار نمی‌گذاریم
ترامپ از شی جین‌پینگ در واشنگتن استقبال کرد؛ تجارت و ایران در کانون رایزنی‌ها
سران اتحادیه اروپا از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان میان آمریکا و ایران استقبال کردند
شی جین‌پینگ: چین و آمریکا باید زمینه همزیستی مسالمت‌آمیز را فراهم کنند
سفیر آمریکا: حل پرونده اس-۴۰۰ با ترکیه زمان می‌برد/ ویتکاف از مذاکرات با ایران خشنود است
پولیتیکو: ترامپ به دنبال ممنوع کردن صادرات گازوئیل آمریکا است
تلاش زلنسکی در سازمان ملل برای جلب حمایت کشورها: ممکن است جنگ گسترش پیدا کند
فرزند سفیر اسرائیل در آمریکا در عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری زخمی شد
لاوروف: روسیه عملیات در اوکراین را متوقف نخواهد کرد
جان باختن یک تبعه هند در حادثه دریایی نزدیک عمان 
رویترز: پایان دائمی جنگ و لغو محاصره دریایی اولویت ایران است
نفت نزدیک به ۲ درصد افزایش یافت/ برنت به بالای ۱۰۱ دلار رسید
پوتین: انتخابات نشان داد که مردم روسیه از ارتش خود حمایت می‌کنند
روبیو و لاوروف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند
سقوط هواپیمای آموزشی نظامی انگلیس
وزیر خارجه آمریکا: گزینه‌های مختلفی درباره ایران داریم
ترامپ از سیاست‌های مهاجرتی کانادا انتقاد کرد
پاکستان نخستین دبیرکل پیمان دفاعی مکه را منصوب کرد
الجولانی: هرگونه تلاش برای نقض حاکمیت سوریه متوقف خواهد شد
افزایش تدابیر امنیتی در سازمان ملل همزمان با برگزاری مجمع عمومی و کشف یک بسته مشکوک
هلند خواستار سازوکار اروپایی برای حفاظت از دیوان کیفری بین‌المللی در مقابل تحریم‌های آمریکا شد
هشدار انصارالله به آمریکا درباره مداخله نظامی در یمن