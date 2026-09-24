باشگاه خبرنگاران جوان -هادی حق‌شناس امروز(پنجشنبه) در آیین برگزاری بیست‌وچهارمین دوره مسابقات ملی بتن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، با قدردانی از اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار کرد: میزبانی گیلان از این رویداد علمی، فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های علمی و مهندسی کشور و استان است.

وی با اشاره به اینکه تصویری که گاه در خارج از کشور از ایران ارائه می‌شود، پیشرفت‌های کشور را تنها در برخی حوزه‌ها همچون صنایع دفاعی و پزشکی محدود می‌کند، افزود: واقعیت این است که ایران در عرصه‌های مختلف علمی و فناوری نیز پیشتاز است و برگزاری رویداد ملی بتن یکی از نمونه‌های روشن این توانمندی‌هاست.

استاندار گیلان با بیان اینکه دستاوردهای علمی کشور در شرایط مختلف و حتی در دل بحران‌ها شکل گرفته است، گفت: در دوره‌هایی که دانشگاه‌ها با محدودیت مواجه بودند و بخشی از کلاس‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شد، شاهد تداوم فعالیت‌های علمی و پژوهشی بودیم و امروز ثمره این تلاش‌ها در برگزاری چنین رویدادهایی نمایان شده است.

حق‌شناس با تأکید بر اینکه جامعه علمی و دانشگاهی، میدان اصلی پیشرفت کشور است، تصریح کرد: ایرانیان همواره نشان داده‌اند که حتی در شرایط دشوار و بحران‌ها می‌توانند دستاوردهای مهمی خلق کنند و این ظرفیت باید بیش از گذشته مورد حمایت و توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربه کشور در مواجهه با حوادث طبیعی و بحران‌های مختلف، افزود: کشور ما در سال‌های گذشته با حوادثی همچون سیل، زلزله و جنگ مواجه بوده و در چنین شرایطی، موضوع مقاوم‌سازی و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

استاندار گیلان، ساختمان‌سازی و صنعت ساخت‌وساز را یکی از حوزه‌های مهم برای بهره‌گیری از جدیدترین دستاوردهای علمی دانست و گفت: برگزاری مسابقات و رویدادهایی مانند مسابقات ملی بتن می‌تواند زمینه‌ای برای استفاده از دانش روز در ساخت سازه‌هایی مستحکم‌تر و مقاوم‌تر در برابر بحران‌های مختلف فراهم کند.

حق‌شناس با اشاره به اهمیت کیفیت مصالح و دانش فنی در صنعت ساختمان، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که کیفیت مواد اولیه در تهیه یک غذای مناسب اهمیت دارد، در ساخت یک ساختمان نیز کیفیت مصالح، دانش مهندسی و نحوه استفاده از آنها تعیین‌کننده است و نتیجه آن باید سازه‌ای باشد که در برابر حوادث مختلف از استحکام و مقاومت بیشتری برخوردار باشد.

مواضع رئیس‌جمهور در سازمان ملل بر دفاع از منافع ملی و اقتدار دفاعی استوار بود

نماینده عالی دولت در گیلان همچنین با اشاره به مواضع اخیر رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: مواضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی باید بر مبنای منافع ملی باشد؛ نه دشمنی‌ها دائمی است و نه دوستی‌ها، آنچه برای ما دائمی است منافع ملی و منافع مردم است.

استاندار گیلان افزود: رئیس‌جمهور نیز در سازمان ملل بر همین مبنا، ضمن تأکید بر آمادگی ایران برای گفت‌وگو، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران زبان زور و فشار را نمی‌پذیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و واحد رشت نیز با اشاره به حضور گسترده دانشگاه‌های سراسر کشور در این رویداد علمی اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ دانشجو از دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی سراسر کشور در قالب ۱۰۵ تیم دانشجویی در بیست‌وچهارمین دوره مسابقات ملی بتن حضور یافته‌اند.

مجتبی ملکی چوبری افزود: ۴۵ نفر از استادان و متخصصان حوزه بتن و سازه از سراسر کشور نیز به عنوان داور در این دوره از مسابقات حضور دارند که نشان‌دهنده سطح علمی و ملی این رویداد است.

استاندار گیلان همچنین از نمایشگاه فناورانه بتن و صنایع وابسته همزمان با برگزاری بیست و چهارمین دوره مسابقات ملی بتن به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی رشت بازدید و این رویداد ملی رسما آغاز بکار کرد.

منبع : روابط عمومی