باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تحلیف جمعی از وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در استان گیلان با تأکید بر مسئولیت اجتماعی وکلا، ضرورت صیانت از حقوق مردم، توسعه حقوق بینالملل و نقش وکلا در پیگیری جنایات جنگی برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی، اعضای هیئتمدیره مرکز وکلای استان گیلان، قضات، حقوقدانان، وکلا و خانوادههای کارآموزان برگزار شد، بر اهمیت جایگاه وکالت در تحقق عدالت و دفاع از حقوق عمومی تأکید شد.
سید کریم معصومی نمایندهٔ شهرستانهای فومن و شفت و عضو کمیسیون حقوقی قضایی درمجلس شورای اسلامی در این مراسم با تبریک به وکلای جدید، اظهار کرد: رسالت وکالت تنها دفاع از حقوق یک موکل نیست، بلکه وکیل باید خود را در برابر حقوق مردم و اجرای عدالت مسئول بداند.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد امنیت و پناهگاه حقوقی برای فعالان اقتصادی گفت: یکی از مهمترین مسائل جوامع انسانی، توسعه است و توسعه اقتصادی بدون امنیت حقوقی امکانپذیر نیست. بسیاری از کارآفرینان و تولیدکنندگان در مواجهه با پیچیدگی قوانین، نیازمند پناهگاهی امن هستند تا حقوق آنان در فرآیندهای اقتصادی و قراردادی تضمین شود.
معصومی با بیان اینکه مجلس و جامعه حقوقی باید در کنار فعالان اقتصادی قرار گیرند، افزود: اگر قانونگذاری صحیح در کنار دانش و تخصص وکلا، بهویژه در حوزه تجارت و قراردادها قرار گیرد، میتوان به توسعه اقتصادی کشور کمک کرد.
وی همچنین از اصلاح و تنقیح برخی قوانین در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و با اشاره به لایحه جنایات بینالمللی، گفت: این لایحه با هدف ایجاد ظرفیت قانونی برای رسیدگی به جرایمی همچون جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و سایر جرایم بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است.
نماینده مجلس همچنین با اشاره به در دست بررسی بودن قانون آیین دادرسی کیفری، از جامعه حقوقی و وکلای استان گیلان خواست با ارائه دیدگاههای تخصصی خود در اصلاح قوانین مشارکت کنند. معصومی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به وکلای جدید گفت: اعتبار وکیل به تعداد پروندههای او نیست، بلکه به میزان امانتداری و پایبندی او به اخلاق حرفهای است.
مراسم تحلیف وکلای استان گیلان با حضور خانواده شهدای ناو دنا/عبدلیان پور: مرکز وکلای قوه قضاییه «پناهگاه امن حقوقی» برای خانواده شهداست
الهیان، رئیسکل دادگستری استان گیلان نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و دو جنگ تحمیلی اخیر، از اقدامات مرکز وکلا در حوزه مسئولیتهای اجتماعی تقدیر کرد.
وی با اشاره به پیگیری حقوقی جنایات جنگی علیه مردم ایران، اظهار کرد: مرکز وکلا در این زمینه اقدامات مهمی انجام داده و با دعوت از حقوقدانان بینالمللی و حضور در مجامع حقوقی بینالمللی، ظرفیت جدیدی را در عرصه پیگیری حقوقی ایجاد کرده است.
رئیسکل دادگستری استان گیلان تأکید کرد: کار وکالت تنها حضور در دفتر، انعقاد قرارداد و دفاع از حقوق یک موکل خاص نیست، بلکه مسئولیتهای اجتماعی وکلا در احقاق حقوق عامه و دفاع از حق نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
الهیان همچنین خطاب به وکلای جدید بر اهمیت صداقت در پذیرش پروندهها تأکید کرد و گفت: وکیل نباید هر دعوایی را صرفاً با هدف کسب درآمد بپذیرد؛ بلکه اگر تشخیص میدهد مستندات موکل برای پیروزی در دعوا کافی نیست، باید این موضوع را صادقانه با او در میان بگذارد.
وی همچنین یکی از وظایف مهم وکلا را تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین دانست و خواستار احیای این رویکرد در جامعه وکالت شد.
رئیسکل دادگستری استان گیلان رعایت شأن حرفهای وکلا، احترام به قاضی، وکیل طرف مقابل، اصحاب دعوا و کارکنان دستگاه قضایی را از دیگر الزامات حرفه وکالت عنوان کرد و افزود: وکیل باید حتی در شرایطی که رأی دادگاه مطابق نظر او نیست، ضمن دفاع از موکل، از متهم کردن قاضی پرهیز کند و مسیرهای قانونی اعتراض و پیگیری را دنبال کند.
حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات مرکز در زمینه مستندسازی جنایات جنگی، از پیگیری حقوقی پروندههای مربوط به شهدای ناو دنا و دیگر حوادث خبر داد.
وی با اشاره به پرونده شهدای ناو دنا گفت: با قدرت و قاطعیت این پرونده در حال پیگیری است و مجموعه مرکز مستندات گستردهای را برای استفاده در دعاوی داخلی و بینالمللی گردآوری کرده است.
عبدلیانپور از تهیه مستندی با عنوان «دریا شاهد» خبر داد و گفت این مجموعه شامل مستندات و شواهد حقوقی مربوط به پرونده ناو دناست و در اختیار خانوادههای شهدا قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به تلاش کارشناسان مرکز برای جمعآوری و استانداردسازی مستندات گفت: حدود ۱۳۰ هزار برگ کارشناسی در ارتباط با حوادث و خسارات جنگی تهیه شده و حدود ۱۹ هزار کارشناس در این فرآیند مشارکت داشتهاند. وی گفت: من و اعضای مرکز در گلزار شهدای دانش آموز میناب نزد خانواده معظم شهدا قسم یاد کردم که اجازه نخواهیم داد خون این بچههای مظلوم نادیده گرفته شود و اینجا نزد خانواده شهدای مظلوم ناو دنا عهد میبندیم که اجازه ندهیم این جنایت آمریکای جنایت کار بی پاسخ بماند و خون شهدای عزیز پایمال شود. مرکزوکلای قوه قضاییه مامن و پناهگاه حقوقی خانواده در این نبرد حقوقی هستند.
رئیس مرکز وکلا افزود: این اقدامات صرفاً برای استفاده در محاکم داخلی انجام نشده و هدف، فراهم کردن مستندات استاندارد برای پیگیری موضوع در مراجع و محاکم بینالمللی نیز بوده است.
عبدلیانپور با اشاره به همکاری وکلا و حقوقدانان بینالمللی اظهار کرد که مرکز در این زمینه با شماری از وکلای بینالمللی همکاری داشته و برخی پروندهها برای پیگیری در خارج از کشور نیز در حال آمادهسازی و اقدام است.
وی همچنین با اشاره به لایحه جنایات بینالمللی گفت: این لایحه پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به صحن علنی رفت و تصویب شده و اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است.
عبدلیانپور اظهار امیدواری کرد با تصویب این قانون، خلأهای موجود در زمینه صلاحیت و رسیدگی داخلی به جنایاتی مانند نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی برطرف شود.
وی همچنین از فعالیت میدانی قضات و کارشناسان مرکز در مناطق آسیبدیده، از جمله میناب، سیریک و بندرلنگه خبر داد و گفت کارشناسان برای مستندسازی خسارات و جمعآوری ادله، در مناطق مختلف حضور پیدا کردهاند.
رئیس مرکز وکلا با تأکید بر اینکه پیگیری حقوقی حوادث جنگی یک «نبرد حقوقی» است، از وکلای جوان خواست در حوزه حقوق بینالملل مطالعه و فعالیت بیشتری داشته باشند.
عبدلیانپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور قابل توجه بانوان در جمع وکلای جدید، بر رعایت شأن حرفهای وکلا تأکید کرد.
وی گفت: وکلای مرکز باید در رفتار با مردم، موکلان، قضات و کارکنان دستگاه قضایی، شأن حرفهای و جایگاه مرکز و قوه قضاییه را رعایت کنند.
وی همچنین از طراحی لباس حرفهای جدید برای وکلای مرکز خبر داد و گفت این لباس برای وکلای زن و مرد طراحی شده و قرار است در یکی از برنامههای آتی مرکز از آن رونمایی شود.
رئیس مرکز وکلا در پایان از اعضای هیئتمدیره مرکز وکلای استان گیلان و مسئولان قضایی و حقوقی حاضر در مراسم قدردانی کرد.
در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از شماری از مسئولان و فعالان حاضر، از خانواده شهدای ناو دنا نیز به پاس صبر و ایستادگی آنان تجلیل و نسخهای از مستند مجلد شده «دریا شاهد» است به آنها اهدا شد.
این مراسم با حضور جمعی از مسئولان قضایی استان، مسئولان مرکز وکلا، قضات، وکلا، حقوقدانان و خانوادههای کارآموزان برگزار شد و وکلای جدید پس از طی مراسم تحلیف و مراحل قانونی، بهطور رسمی وارد جامعه حرفهای وکالت شدند.