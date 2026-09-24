باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - قیمت نفت خام روز پنج‌شنبه تا ۲ درصد افزایش یافت؛ این افزایش پس از آن رخ داد که دیدار مقام‌های آمریکا و ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بدون دستیابی به پیشرفت قابل‌توجهی در زمینه مناقشه خاورمیانه پایان یافت.

در همین حال، تهران هشدار داد که جنگ ممکن است به اقیانوس هند نیز گسترش یابد؛ موضوعی که می‌تواند خطرات بیشتری را متوجه کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی کند.

بر اساس این گزارش، بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای تحویل در ماه نوامبر، ساعت ۵:۱۵ صبح به وقت شرق آمریکا، با ۱.۹۰ درصد افزایش به ۹۳.۸۰ دلار در هر بشکه رسید.

همچنین قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه نوامبر با ۲.۲۴ درصد افزایش، به ۱۰۵.۵۰ دلار در هر بشکه رسید.

منبع: رویترز