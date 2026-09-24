باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای امروز، بسیاری از غذا‌ها از مرز‌های جغرافیایی عبور کرده‌اند و در سفره مردم کشور‌های مختلف جای گرفته‌اند. برنج، نان، سیب‌زمینی، مرغ، تخم‌مرغ، پاستا، حبوبات و سبزیجات از جمله مواد غذایی‌ای هستند که تقریباً در اکثر نقاط جهان استفاده می‌شوند. این غذا‌ها نه‌تنها خوشمزه‌اند، بلکه به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، پایه‌ی بسیاری از غذا‌های خانگی و رستورانی را تشکیل می‌دهند.

شناخت غذا‌های پرکاربرد جهان به ما کمک می‌کند تا هم با فرهنگ غذایی ملت‌ها آشنا شویم و هم انتخاب‌های بهتر و سالم‌تری در تغذیه روزانه داشته باشیم. در این گزارش، به معرفی خوراکی‌ها و غذا‌هایی می‌پردازیم که در سطح جهانی بسیار رایج، محبوب و کاربردی هستند و در وعده‌های غذایی گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرند.

غذا‌های پرکاربرد جهانی

۱. پیتزا (ایتالیا):

مشهورترین غذای جهان که از یک خمیر نازک، سس گوجه، پنیر موتزارلا و مواد دلخواه تشکیل شده است. پیتزا به دلیل قابلیت شخصی‌سازی بالا، در هر گوشه دنیا با سلیقه محلی سازگار شده است.

۲. سوشی (ژاپن):

ترکیبی از برنج سرکه‌دار با انواع ماهی خام، جلبک دریایی و سبزیجات. این غذا به نماد سلامت و آشپزی هنرمندانه ژاپنی در دنیا تبدیل شده و به دلیل طعم تازه و سبک بودن، بسیار محبوب است.

۳. کباب (ایران، ترکیه و خاورمیانه):

تکه‌های گوشت مزه‌دار شده (کوبیده، چنجه، شیشلیک) که روی آتش ذغال کباب می‌شوند. کباب‌های ایرانی و ترکی به دلیل عطر و طعم دودی و بافت ترد، در سطح جهان به عنوان یکی از لذیذترین پروتئین‌های کبابی شناخته می‌شوند.

۴. برگر (آمریکا):

شامل یک لایه گوشت چرخ‌کرده گریل شده، کاهو، گوجه و پنیر در میان نان گرد. برگر به عنوان نماد فست‌فود مدرن، در تمام فرهنگ‌ها پذیرفته شده است.

۵. پائیا (اسپانیا):

یک غذای برنجی رنگارنگ و خوش‌طعم که با زعفران، سبزیجات، گوشت یا غذا‌های دریایی (میگو و صدف) در تابه بزرگی طبخ می‌شود. این غذا نماد دورهمی‌های دوستانه در اسپانیاست.

۶. کاری (هند و تایلند):

خوراک‌های غلیظ و ادویه‌دار که با ترکیبی از گوشت، سبزیجات و ادویه‌های معطر (زردچوبه، گشنیز، زیره) درست می‌شوند. طعم قوی و تند آن باعث شده در سراسر جهان به یک غذای محبوب تبدیل شود.

۷. تاکو (مکزیک):

نان‌های گرد کوچک (تورتیلا) که داخل آن با گوشت، مرغ، لوبیا، پنیر و سس‌های تند پر شده است. تاکو به خاطر طعم‌های تند و تازه و راحتی در خوردن، بسیار پرطرفدار است.

۸. پاستا (ایتالیا):

انواع رشته‌های خمیری (مثل اسپاگتی) که با سس‌های مختلفی، چون «بولونز» (گوشت و گوجه) یا «آلفردو» (خامه و پنیر) سرو می‌شود. سادگی و طعم لذیذ آن، آن را به غذای ثابت بسیاری از خانواده‌ها تبدیل کرده است.

۹. دیم سام (چین):

لقمه‌های کوچک بخارپز یا سرخ‌کرده که داخل آنها با سبزیجات، میگو یا گوشت پر شده است. این غذا نماد سنت‌های غذایی چین و دورهمی‌های چای‌خوری است.

۱۰. استیک (فرانسه و آرژانتین):

تکه‌ای بزرگ از گوشت گاو باکیفیت که به روش‌های مختلف (مدیوم، رر یا ول‌دان) گریل می‌شود. استیک غذای کلاسیک رستوران‌های لوکس دنیاست.

۱۱. رامن (ژاپن):

نودل‌های رشته‌ای در آب‌گوشت غلیظ و معطر که با ورقه‌های گوشت، تخم‌مرغ و سبزیجات سرو می‌شود. این غذا به عنوان یک «غذای راحت» (Comfort Food) در جهان شناخته می‌شود.

۱۲. فلافل (خاورمیانه و شمال آفریقا):

توپک‌های سرخ‌کرده از نخود و ادویه‌جات که در نان پیتا با مخلفات سرو می‌شود. فلافل یکی از محبوب‌ترین و ارزان‌ترین غذا‌های گیاهی دنیاست.

۱۳. بیف استروگانف (روسیه):

تکه‌های گوشت گاو که در سس خامه و قارچ تفت داده شده و معمولاً با پوره سیب‌زمینی یا برنج سرو می‌شود. این غذا به خاطر بافت لطیف و طعم خامه، بسیار پرطرفدار است.

۱۴. فیش‌اند چیپس (انگلیس):

ماهی سوخاری شده با خمیر مخصوص به همراه سیب‌زمینی سرخ‌کرده. این غذا یکی از نماد‌های آشپزی بریتانیایی است که در بسیاری از کشور‌ها یافت می‌شود.

۱۵. پیراشکی (اروپای شرقی):

خمیر‌هایی که با مواد متنوع (گوشت، سیب‌زمینی، پنیر یا میوه) پر شده و سرخ یا پخته می‌شوند. این غذا بسیار سیرکننده است.

۱۶. گیو-زا (ژاپن/چین):

نوعی دامپلینگ یا خمیر پرشده که یک طرف آن در تابه سرخ شده و طرف دیگر بخارپز می‌شود. ترد بودن و طعم داخلی گوشتی آن بسیار خاص است.

۱۷. بیریانی (هند و پاکستان):

غذایی مخلوط از برنج باسماتی، ادویه‌های تند، زعفران و تکه‌های گوشت یا مرغ که به‌آرامی پخته می‌شود تا طعم‌ها به خورد هم بروند.

۱۸. کراسان (فرانسه):

اگرچه یک شیرینی محسوب می‌شود، اما در بسیاری از کشور‌ها وعده اصلی صبحانه است. لایه‌های ترد و کره‌ای آن، آن را به پرکاربردترین صبحانه مدرن جهان تبدیل کرده است.

۱۹. کتلت/شنیتسل (اتریش و آلمان):

تکه گوشت پهن شده که در پودر سوخاری غلتانده و سرخ می‌شود. این غذا به دلیل تردی خاص خود، در بسیاری از کشور‌ها با نام‌های مختلف تولید می‌شود.

۲۰. سوپ پیاز (فرانسه):

سوپی کلاسیک که با پیاز کاراملی شده و آب‌گوشت تهیه شده و روی آن یک تکه نان تست و پنیر آب‌شده قرار می‌گیرد. این سوپ به دلیل طعم عمیق و لذیذش مشهور است.

منبع: ایرنا