غذا تنها وسیله‌ای برای رفع گرسنگی نیست، بلکه بخشی مهم از فرهنگ، اقتصاد، سلامت و سبک زندگی مردم جهان به شمار می‌آید. در هر کشور، غذاها بر اساس اقلیم، منابع طبیعی، باورهای فرهنگی و عادت‌های اجتماعی شکل گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دنیای امروز، بسیاری از غذا‌ها از مرز‌های جغرافیایی عبور کرده‌اند و در سفره مردم کشور‌های مختلف جای گرفته‌اند. برنج، نان، سیب‌زمینی، مرغ، تخم‌مرغ، پاستا، حبوبات و سبزیجات از جمله مواد غذایی‌ای هستند که تقریباً در اکثر نقاط جهان استفاده می‌شوند. این غذا‌ها نه‌تنها خوشمزه‌اند، بلکه به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، پایه‌ی بسیاری از غذا‌های خانگی و رستورانی را تشکیل می‌دهند.

شناخت غذا‌های پرکاربرد جهان به ما کمک می‌کند تا هم با فرهنگ غذایی ملت‌ها آشنا شویم و هم انتخاب‌های بهتر و سالم‌تری در تغذیه روزانه داشته باشیم. در این گزارش، به معرفی خوراکی‌ها و غذا‌هایی می‌پردازیم که در سطح جهانی بسیار رایج، محبوب و کاربردی هستند و در وعده‌های غذایی گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرند.

غذا‌های پرکاربرد جهانی

۱. پیتزا (ایتالیا):

مشهورترین غذای جهان که از یک خمیر نازک، سس گوجه، پنیر موتزارلا و مواد دلخواه تشکیل شده است. پیتزا به دلیل قابلیت شخصی‌سازی بالا، در هر گوشه دنیا با سلیقه محلی سازگار شده است.

۲. سوشی (ژاپن):

ترکیبی از برنج سرکه‌دار با انواع ماهی خام، جلبک دریایی و سبزیجات. این غذا به نماد سلامت و آشپزی هنرمندانه ژاپنی در دنیا تبدیل شده و به دلیل طعم تازه و سبک بودن، بسیار محبوب است.

۳. کباب (ایران، ترکیه و خاورمیانه):

تکه‌های گوشت مزه‌دار شده (کوبیده، چنجه، شیشلیک) که روی آتش ذغال کباب می‌شوند. کباب‌های ایرانی و ترکی به دلیل عطر و طعم دودی و بافت ترد، در سطح جهان به عنوان یکی از لذیذترین پروتئین‌های کبابی شناخته می‌شوند.

۴. برگر (آمریکا):

شامل یک لایه گوشت چرخ‌کرده گریل شده، کاهو، گوجه و پنیر در میان نان گرد. برگر به عنوان نماد فست‌فود مدرن، در تمام فرهنگ‌ها پذیرفته شده است.

۵. پائیا (اسپانیا):

یک غذای برنجی رنگارنگ و خوش‌طعم که با زعفران، سبزیجات، گوشت یا غذا‌های دریایی (میگو و صدف) در تابه بزرگی طبخ می‌شود. این غذا نماد دورهمی‌های دوستانه در اسپانیاست.

۶. کاری (هند و تایلند):

خوراک‌های غلیظ و ادویه‌دار که با ترکیبی از گوشت، سبزیجات و ادویه‌های معطر (زردچوبه، گشنیز، زیره) درست می‌شوند. طعم قوی و تند آن باعث شده در سراسر جهان به یک غذای محبوب تبدیل شود.

۷. تاکو (مکزیک):

نان‌های گرد کوچک (تورتیلا) که داخل آن با گوشت، مرغ، لوبیا، پنیر و سس‌های تند پر شده است. تاکو به خاطر طعم‌های تند و تازه و راحتی در خوردن، بسیار پرطرفدار است.

۸. پاستا (ایتالیا):

انواع رشته‌های خمیری (مثل اسپاگتی) که با سس‌های مختلفی، چون «بولونز» (گوشت و گوجه) یا «آلفردو» (خامه و پنیر) سرو می‌شود. سادگی و طعم لذیذ آن، آن را به غذای ثابت بسیاری از خانواده‌ها تبدیل کرده است.

۹. دیم سام (چین):

لقمه‌های کوچک بخارپز یا سرخ‌کرده که داخل آنها با سبزیجات، میگو یا گوشت پر شده است. این غذا نماد سنت‌های غذایی چین و دورهمی‌های چای‌خوری است.

۱۰. استیک (فرانسه و آرژانتین):

تکه‌ای بزرگ از گوشت گاو باکیفیت که به روش‌های مختلف (مدیوم، رر یا ول‌دان) گریل می‌شود. استیک غذای کلاسیک رستوران‌های لوکس دنیاست.

۱۱. رامن (ژاپن):

نودل‌های رشته‌ای در آب‌گوشت غلیظ و معطر که با ورقه‌های گوشت، تخم‌مرغ و سبزیجات سرو می‌شود. این غذا به عنوان یک «غذای راحت» (Comfort Food) در جهان شناخته می‌شود.

۱۲. فلافل (خاورمیانه و شمال آفریقا):

توپک‌های سرخ‌کرده از نخود و ادویه‌جات که در نان پیتا با مخلفات سرو می‌شود. فلافل یکی از محبوب‌ترین و ارزان‌ترین غذا‌های گیاهی دنیاست.

۱۳. بیف استروگانف (روسیه):

تکه‌های گوشت گاو که در سس خامه و قارچ تفت داده شده و معمولاً با پوره سیب‌زمینی یا برنج سرو می‌شود. این غذا به خاطر بافت لطیف و طعم خامه، بسیار پرطرفدار است.

۱۴. فیش‌اند چیپس (انگلیس):

ماهی سوخاری شده با خمیر مخصوص به همراه سیب‌زمینی سرخ‌کرده. این غذا یکی از نماد‌های آشپزی بریتانیایی است که در بسیاری از کشور‌ها یافت می‌شود.

۱۵. پیراشکی (اروپای شرقی):

خمیر‌هایی که با مواد متنوع (گوشت، سیب‌زمینی، پنیر یا میوه) پر شده و سرخ یا پخته می‌شوند. این غذا بسیار سیرکننده است.

۱۶. گیو-زا (ژاپن/چین):

نوعی دامپلینگ یا خمیر پرشده که یک طرف آن در تابه سرخ شده و طرف دیگر بخارپز می‌شود. ترد بودن و طعم داخلی گوشتی آن بسیار خاص است.

۱۷. بیریانی (هند و پاکستان):

غذایی مخلوط از برنج باسماتی، ادویه‌های تند، زعفران و تکه‌های گوشت یا مرغ که به‌آرامی پخته می‌شود تا طعم‌ها به خورد هم بروند.

۱۸. کراسان (فرانسه):

اگرچه یک شیرینی محسوب می‌شود، اما در بسیاری از کشور‌ها وعده اصلی صبحانه است. لایه‌های ترد و کره‌ای آن، آن را به پرکاربردترین صبحانه مدرن جهان تبدیل کرده است.

۱۹. کتلت/شنیتسل (اتریش و آلمان):

تکه گوشت پهن شده که در پودر سوخاری غلتانده و سرخ می‌شود. این غذا به دلیل تردی خاص خود، در بسیاری از کشور‌ها با نام‌های مختلف تولید می‌شود.

۲۰. سوپ پیاز (فرانسه):

سوپی کلاسیک که با پیاز کاراملی شده و آب‌گوشت تهیه شده و روی آن یک تکه نان تست و پنیر آب‌شده قرار می‌گیرد. این سوپ به دلیل طعم عمیق و لذیذش مشهور است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: غذا ، جهان ، فرهنگ
خبرهای مرتبط
غذاهای محلی افغانستان + عکس
۱۵ غذای متفاوت مردم در نقاط مختلف جهان
فست‌فود تهرانی‌های قدیم+عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
راز تاب‌آوری شبکه‌های مردمی دهه ۶۰ چه بود؟
توصیه‌ای که امام شهید تا آخرین دیدار مردم از آن غافل نشدند
آش برویشین کردی، یک غذای خانگی و دلچسب
آخرین اخبار
آش برویشین کردی، یک غذای خانگی و دلچسب
توصیه‌ای که امام شهید تا آخرین دیدار مردم از آن غافل نشدند
راز تاب‌آوری شبکه‌های مردمی دهه ۶۰ چه بود؟
سرباز کوچکی که چشم و صورتش را داد، اما تسلیم نشد
داستان تنها وزیر اسیر ایران